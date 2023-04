La Primavera ha cambiato improvvisamente volto e ora siamo entrati in fase di meteo non solo capriccioso, ma anche dalle caratteristiche tardo invernali. Correnti fredde d’estrazione artica continueranno a puntare l’Italia per l’intera settimana, con un ulteriore inasprimento del freddo anomalo.

Gelate tardive sino in pianura e spruzzate di neve a quote basse per il periodo saranno gli ingredienti assieme ad un’atmosfera molto turbolenta e propizia ai temporali. Quest’inverno fuori stagione in qualche modo ci accompagnerà in parte sino al weekend di Pasqua e Pasquetta.

Cosa dobbiamo attenderci? Il clou di quest’ondata di freddo è attesa per metà settimana, ma poi non ci sarà alcuna svolta verso un miglioramento. Una blanda circolazione depressionaria resterà attiva in sede mediterranea, pur con fulcro principale sui Balcani.

Nella giornata di venerdì un nuovo impulso d’aria fredda in quota, stavolta in discesa dal Mare del Nord, ravviverà la circolazione ciclonica instabile sui mari italiani. In sostanza si verrà a generare un nuovo minimo con una nuova generale recrudescenza dell’instabile.

La tendenza per i giorni di Pasqua e Pasquetta

Questa depressione probabilmente influenzerà il meteo del weekend di Pasqua, interagendo con l’altra depressione più fredda sull’Europa dell’Est. Avremo dunque uno scenario ancora turbolento almeno su parte d’Italia, specie al Centro-Sud, in un contesto ancora segnato da temperature inferiori alla norma.

Ci sarà quindi un po’ di freddo nel weekend, anche se non così rigido come nei giorni precedenti. In base agli ultimi aggiornamenti, la giornata di Sabato Santo vedrà l’instabilità concentrata al Centro-Sud, con rovesci sparsi soprattutto al pomeriggio. Qualche fenomeno isolato interesserà anche Alpi e Prealpi.

La tendenza per la Pasqua vedrebbe precipitazioni più probabili al Sud e isolatamente sul Centro Italia, con tempo più asciutto altrove. Lo scenario non cambierebbe troppo nemmeno per Pasquetta, con ombrello da tenere a portata di mano principalmente al Meridione.

Solo nei giorni successivi, già da martedì 11 Aprile potrebbe farsi strada da ovest la rimonta di un campo anticiclonico a riportare un tempo più soleggiato ovunque. Le temperature si riporteranno su valori tipici primaverili a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche, in particolare nelle ore diurne.