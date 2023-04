Le correnti calde nord-africane si fanno in parte sentire sull’Italia, dove il meteo va però già deteriorandosi a causa dell’afflosciamento dell’anticiclone. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 30 gradi in Sardegna nelle ultime 24 ore, mentre punte di 25-26 gradi si sono raggiunte in alcune zone interne del Centro-Sud.

La giornata di oggi, sabato 29 aprile, sarà la più calda con il picco della rimonta delle correnti provenienti dall’entroterra nord-africano. Ci attendiamo punte fino a 31-32 gradi sulle zone interne della Sardegna meridionale ed occidentale, ma anche in Sicilia si potranno sfiorare i 30 gradi sull’entroterra orientale.

Un po’ di caldo si avrà anche sui settori interni del Sud Peninsulare, mentre le temperature non saliranno al Centro-Nord, ma anzi potranno far registrare dei lievi cali. Il graduale cedimento dell’anticiclone darà infatti spazio a nuvolosità e qualche precipitazione.

Nonostante possiamo parlare di un piccolo assaggio d’estate, si tratta di una fiammata di caldo tipica del periodo. Il caldo che interessa l’Italia non ha nulla a fare con l’entità della vampata di caldo estremo che ha colpito la Spagna dove le temperature si sono spinte sino a record storici.

Calo temperature anche di oltre 10 gradi entro il 1° Maggio

La fase di caldo sta già terminando, in vista dell’imminente grosso ribaltone atteso nel corso di questo weekend lungo che culminerà con lunedì 1° Maggio. Le temperature crolleranno già domenica, anche di 6-8 gradi al Nord-Ovest, sulle Alpi, alcune zone interne del Centro-Sud, fino a 8-10 gradi sull’entroterra sardo.

Il calo termico domenicale deriverà dal peggioramento meteo a suon di piogge e temporali. La colonnina di mercurio calerà ulteriormente il 1° Maggio, anche per l’effetto dell’ingresso di un vortice freddo in quota. Il calo termico risulterà più marcato laddove il maltempo colpirà in modo pesante e cioè al Centro-Nord.

Questa fase fresca ci accompagnerà per diversi giorni sin verso mercoledì 3 Maggio, soprattutto al Sud dove più si attarderà il maltempo e l’instabilità. Qui avremo temperature anche sotto media, anche se sarà nel complesso uno scenario tipico per questo periodo dell’anno.

Per il ritorno del caldo bisognerà attendere la seconda parte della prossima settimana, a causa di una nuova rimonta anticiclonica che rischia di durare poco. Nuove offensive perturbate dall’Atlantico, con aria fresca, renderanno la prima parte di Maggio capricciosa e con uno scenario non certo simil estivo.