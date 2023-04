L’intrusione fredda nord-atlantica di queste ore sta per aprire una fase meteo parecchio movimentata. Maltempo e correnti fredde infieriranno a lungo sull’Italia. Probabilmente avremo un lungo strascico non solo per il resto di questa settimana, ma anche per la prossima.

La piccola ondata di caldo, che avvolge parte d’Italia ed in particolare le due Isole Maggiori, sarà presto spazzata via dall’intromissione delle correnti polari al seguito del fronte perturbato. Ci sarà un drastico calo termico, che riporterà i termometri sotto media.

Lo scenario si complicherà ulteriormente sul finire della settimana. Un’ampia voragine ciclonica tenderà infatti ad isolarsi tra l’Europa Danubiana ed i mari italiani, mentre l’anticiclone atlantico si protenderà ad alte latitudini, unendosi sul Nord Europa con l’alta pressione in espansione dalla Russia.

In tal modo si creerà un sostanziale blocco circolatorio, che costringerà la depressione presente tra l’Italia e parte del Centro Europa a rimanere intrappolata in loco. L’instabilità associata alla vasta depressione imperverserà quindi per diversi giorni sulle nostre regioni.

Probabilmente saranno le nostre regioni centro-meridionali a risentire più direttamente di piogge e temporali, ma le temperature basse potranno favorire nevicate sui monti appenninici. Non mancheranno rovesci anche al Nord, ma in forma più sporadica.

Vortice davvero duro a morire

Osservando le ultime proiezioni dei centri meteo, sembra proprio che questa ferita non si rimarginerà facilmente. Nei primi giorni della prossima settimana ritroveremo ancora il vortice ben attivo a ridosso dell’Italia, circondato tutto attorno dall’alta pressione.

L’energia ancora presente in seno al vortice, con l’aria fredda in quota, stimolerà inevitabilmente l’instabilità atmosferica. L’energia si dissiperà lentamente proprio sull’Italia, visto che la depressione non avrebbe modo di spostarsi granché dalla sua posizione tra il centro del Mediterraneo ed i Balcani.

L’ipotesi clamorosa è che quest’instabilità possa proseguire addirittura fino al successivo weekend e quindi parliamo del periodo attorno al 21-23 Aprile. Il probabile annidamento del vortice alle basse latitudini porterà una situazione simile per svariati giorni, con piogge e temporali sull’Italia soprattutto Meridionale.