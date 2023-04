La pioggia è arrivata in abbondanza al Nord, ma le sorprese meteo di Aprile non sono finite. I nubifragi che hanno colpito pesantemente la Lombardia sono stati capaci di scaricare in poche ore molta più pioggia di quella totale che era caduta finora negli ultimi 4 mesi da inizio anno.

Oltre alle piogge, anche la neve scese abbondante in quota sulle Alpi rappresenta una boccata d’ossigeno importante. Queste precipitazioni hanno infatti coinvolto anche le zone maggiormente alle prese con la siccità. C’è però da dire che tanta pioggia caduta in breve tempo su terreni secchi non viene ben assorbita.

In sostanza, servirebbero piogge regolari e più continue per allentare ulteriormente l’emergenza siccità. Altre perturbazioni dovrebbero arrivare in quest’ultimo scorcio di Aprile, condizionando in qualche modo il meteo del ponte del 25 Aprile non solo al Nord, ma in gran parte d’Italia.

Facciamo un po’ di ordine. Il vortice d’aria fredda, che ha portato maltempo al Nord, si allontana con moto retrogrado verso ovest. Le piogge si stanno quindi esaurendo ed un campo di alta pressione tende a consolidarsi alle latitudini mediterranee.

Ponte 25 Aprile movimentato e poi caldo africano dietro l’angolo

L’avvio di weekend vedrà quindi l’affermazione del bel tempo su gran parte d’Italia, con temperature in aumento verso valori superiori ai 20 gradi, con picchi oltre i 25 gradi in Sardegna. La stabilità durerà però poco e sarà una piccola tregua anticiclonica, in vista di un nuovo peggioramento già da domenica.

Un cambio di circolazione a livello europeo, con l’affondo di una nuova saccatura sul Centro-Nord Europa a spodestare l’anticiclone scandinavo, sortirà effetti sull’Italia. Un fronte perturbato, pilotato da questa area depressionaria, avanzerà verso l’Italia, senza essere troppo ostacolato dall’anticiclone mediterraneo.

Nuove piogge e temporali arriveranno verso il Nord domenica dapprima sulle Alpi e poi in direzione della Val Padana centro-orientale, soprattutto i settori a nord del Po. Quest’incursione instabile lunedì si porterà tra Nord-Est e regioni centrali, con rovesci temporali scarsi.

Un successivo impulso instabile condizionerà il meteo del 25 Aprile, con un’ondata di piogge e temporali verso il Nord-Est e poi in rapido scorrimento al Centro-Sud, seguita da aria più fresca. Questo fronte freddo non dovrebbe interessare il Nord-Ovest, dove il tempo dovrebbe rimanere asciutto.

Residua instabilità interesserà il Sud ed i versanti adriatici per il 26 Aprile, poi è confermato il cambio di scenario con l’avanzata dell’anticiclone africano per fine mese sull’Italia. Ci sarà un’impennata termica verso valori quasi estivi, anche se il grosso del caldo invaderà la Spagna con picchi oltre i 36 gradi.