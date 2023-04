Il ponte del 25 Aprile trascorrerà con meteo decisamente turbolento, ma anche per il 1° Maggio al momento non si prevede nulla di buono. C’è da dire che mancano ancora quasi dieci giorni all’inizio del nuovo mese e quindi è una tendenza ancora tutta da definire.

L’ipotesi di un peggioramento in avvio di Maggio non sembra così improbabile. In mezzo a queste due ondate d’instabilità s’inserirà l’anticiclone africano, pronto a portare la prima vera ondata di caldo. Le temperature si impenneranno sino a valori quasi estivi nell’ultimo scorcio di Aprile.

Facciamo ordine e vediamo l’evoluzione che ci dobbiamo attendere. Come già accennato, il periodo tra domenica e il ponte del 25 Aprile vedrà condizioni di instabilità anche marcata, per il transito di due distinte perturbazioni nord-atlantiche. Ci saranno strascichi sino a mercoledì perlomeno al Sud.

A seguire è atteso un cambio di circolazione, con il nuovo approfondimento di una depressione atlantica destinata a sprofondare verso le Azzorre. Questa dinamica favorirà la pronta rimonta dell’anticiclone africano verso la Penisola Iberica ed il Mediterraneo Occidentale.

Caldo di fine Aprile, poi spazzato via da temporali

Il promontorio anticiclonico gradualmente spingerà verso l’Italia, comportando meteo stabile e un forte aumento delle temperature per gli ultimi giorni del mese. L’ultimo weekend di Aprile potrebbe quindi essere caratterizzato da tempo stabile e piuttosto caldo.

La colonnina di mercurio salirà soprattutto sulle Isole Maggiori, sulle zone interne delle regioni tirreniche ed al Sud. Ci sarà un primo assaggio di vero caldo estivo, con la colonnina di mercurio pronta a spingersi sino a picchi di 30 gradi o di poco superiori.

Quest’ondata di calore potrebbe però durare meno del previsto, almeno sulla base delle proiezioni dei centri meteo. Le ultime elaborazioni odierne confermano il possibile ingresso di un impulso d’aria fredda ed instabile tra il 30 Aprile e soprattutto il 1° Maggio.

Qualora quest’evoluzione fosse confermata, ci sarebbe da attendersi una raffica di piogge e temporali dapprima al Nord ed entro il 2 Maggio al Sud. Da evidenziare la possibilità di fenomeni localmente intensi, a causa dei contrasti termici esplosivi tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo.