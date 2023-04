Abbiamo superato da qualche giorno la metà del mese di Aprile e l’atmosfera sul nostro Paese è ben lungi dall’essere stabile.

Tutta colpa di una reiterata circolazione ciclonica che in questi ultimi giorni ha condizionato negativamente il meteo soprattutto sulle regioni del Sud e del Centro.

Ora è giunto il momento per qualche temporale anche al Nord in prospettiva poi di un fine settimana dove l’alta pressione farà di tutto per alzare la voce.

Ed è proprio del weekend che ci occuperemo in questo editoriale. Cosa ci aspetta dunque per le giornate di Sabato 22 e Domenica 23 ?

Dopo il tempo instabile di Giovedì e Venerdì, ecco che nel corso di Sabato un promontorio di alta pressione di matrice africana troverà la forza di spingersi coraggiosamente verso il nostro Paese garantendoci una giornata tutto sommata stabile per tutti e anche via via più calda.

Le uniche note d’incertezza saranno a carico dei rilievi appenninici del Centro dove non sono da escludersi brevi piovaschi.

Come detto, il clima si farà via via più caldo con temperature che potranno superare di parecchio la soglia dei 20°C su molte regioni d’Italia con picchi anche prossimi ai 23/24°C sulle due Isole Maggiori.

L’alta pressione però non riuscirà a mantenere il suo dominio a lungo sul nostro Paese tant’è che già da Domenica sarà minacciata da un nuova perturbazione atlantica che comincerà a portare delle nubi sempre più dense a partire dalle regioni di Nordovest.

Tra il pomeriggio e la sera assisteremo anche all’arrivo della Pioggia dapprima sulle regioni di Nordovest e poi anche sul resto del Nord fino ai settori adriatici del Centro.

Si manterrà invece più asciutto e soleggiato il meteo sul resto del Paese soprattutto al Sud dove si potrà godere di un maggior soleggiamento.

Ma anche qui sarà solo questione di ore in quanto con l’inizio della prossima settimana la perturbazione scivolerà proprio verso Sud preludio ad un Lunedì instabile per le regioni centrali e meridionali e all’insegna di un generale miglioramento invece per il Nord.

E per Martedì 25 Aprile cosa ci aspetta? Restate con noi per scoprirlo…