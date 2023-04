L’Italia sta per essere nuovamente inglobata in una circolazione ciclonica che provocherà condizioni meteo via via sempre più instabili o se meglio preferite sempre meno affidabili. A conti fatti la sostanza non cambia e nei prossimi giorni per molti regioni tornerà d’obbligo l’ombrello.

Ma in questa sede dobbiamo occuparci del tempo che farà nel prossimo fine settimana, il secondo di Aprile per la precisione.

Ebbene, stando agli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, diciamo subito che il contesto atmosferico generale seguirà più o meno il percorso prima descritto. Giocoforza, anche il secondo weekend del mese di Aprile sarà ben lungi dal proporci una salda stabilità, anzi!

Partiamo ovviamente dalla giornata di Sabato 15 Aprile quando già dal mattino, per effetto del transito di un fronte atlantico, registreremo parecchia instabilità sull’arco alpino specie quello di confine e su gran parte del comparto tirrenico centrale e settentrionale.

Nel pomeriggio si attiveranno numerosi focolai temporaleschi a spasso per il Nord , ancora una volta sul distretto tirrenico, ma anche su molte aree del Sud specie il lato del basso Tirreno e sul Nord della Sicilia.

Questo contesto ci accompagnerà praticamente fino a sera quando la parte più attiva dell’instabilità tenderà a concentrarsi al Centro e al Sud.

Domenica infatti sarà una giornata molto incerta in particolare per il Mezzogiorno e per alcuni angoli del versante centrale adriatico. Su queste zone si verificheranno ancora delle piogge anche a sfondo temporalesco in possibile trasferimento anche verso le regioni del Nord specie dalla serata.

Ci teniamo a precisare, vista la distanza al weekend, che la situazione generale è molto dinamica e dunque anche sul fronte previsionale dobbiamo tenere in forte considerazione questa importante incertezza.

Insomma, senza giri di parole, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti in quanto è altamente probabile che entro il weekend qualcosa possa cambiare rispetto a quanto previsto.