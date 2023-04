State organizzando una bella gita fuori porta per l’ormai imminente weekend lungo? Ebbene, consultate con attenzione le nostre previsioni perché l’atmosfera è pronta a subire l’ennesimo ribaltone.

Al momento un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale ci sta proponendo giornate abbastanza soleggiate e anche piuttosto caldine, da Nord a Sud, ma senza particolari eccessi. Fanno eccezione le sole Isole Maggiori dove anche nelle prossime 24 ore i termometri si attesteranno su valori un po’ altini per la stagione.

Siamo tuttavia in un periodo dove gli anticicloni non riescono a godere di quella infrangibile robustezza che li caratterizza nei mesi estivi ed ecco infatti che proprio a cavallo del lungo weekend del 1° Maggio, la novella alta pressione si vedrà costretta a piegarsi alle severe leggi della natura che vede il flusso perturbato atlantico godere ancora di ottima salute.

Risultato? Già dal primo step del fine settimana si noteranno i primi segnali dell’avvicinamento all’Italia da parte di un vortice ciclonico che inizierà a portare nubi sempre più dense sulle regioni di Nordovest e sul comparto tirrenico centrale. Qui non escludiamo anche l’arrivo di qualche piovasco nel corso della giornata.

Ma questo sarà solo un segnale di avvertimento! Tra Domenica 30 e Martedì 2 Maggio infatti, l’intero Paese si troverà a fare i conti con il passaggio del vortice ciclonico che dispenserà maltempo dapprima al Nord e al Centro ed entro Lunedì anche su molte aree del Sud.

Torneranno dunque le piogge (sempre benefiche su alcune zone del Nord), alcuni temporali e il tutto accompagnato da un ritorno a condizioni climatiche decisamente meno calde rispetto a questi giorni. Diciamo che torneremo a condizioni climatiche più consone al periodo.

Come già anticipato, il tempo non riuscirà a tornare tranquillo nemmeno in quel di Martedì 3, mentre tra Mercoledì 4 e Giovedì 5 si noteranno in forma evidente i primi importanti segnali di un ritorno alla stabilità grazie ad al tentativo dell’alta pressione di riprendersi il maltolto. Ma di questo vi daremo maggiorui dettagli nei prossimi aggiornamenti.