Il lungo ponte che per molti inizierà da Sabato 8 e finirà Lunedì 10 di Aprile, giorno della Pasquetta, non sembra avere intenzione di trascorrere nella totale stabilità atmosferica.

Certo, non è sicuramente una sorpresa visto che, per trovare una Pasqua totalmente soleggiata, bisognerebbe consultare il calendario di Frate Indovino. Ma per chi ama le gite fuori porta la speranza di godersi un po’ di sole c’è sempre e per il weekend pasquale ci sarà sicuramente spazio per un po’ di bel tempo, ma anche per piogge e temporali.

Senza dilungarci troppo allora, vediamo subito dove servirà l’ombrello da Sabato e fino a Lunedì.

Il primo step del fine settimana sarà contrassegnato dagli effetti di un vortice ciclonico sopraggiunto in quel di Venerdì. Sabato dunque, ombrelli a portata di mano al Sud peninsulare e su alcuni tratti del Centro segnatamente tra Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo buono altrove.

Domenica 9, giorno di Pasqua, ancora rischio pioggia al Sud soprattutto tra Puglia, Basilicata, Calabria e fino ai distretti più settentrionali della Sicilia. Migliora al Centro, mentre nel pomeriggio potrà arrivare qualche temporale sulle regioni di Nordest.

Infine, la giornata di Pasquetta, (Lunedì 10 Aprile) farà registrare ancora qualche disturbo sull’area del basso Tirreno e localmente sul comparto adriatico centrale e dunque tra il sud della Marche, su Abruzzo e Molise. Ovviamente su queste aree consigliamo vivamente di tenere un ombrello a portata di mano.

Prima di congedarci, diamo un rapido sguardo anche a cosa ci riserverà il clima. Le temperature infatti saranno in generale aumento soprattutto nei valori diurni quando, specialmente tra Pasqua e Pasquetta, il contesto climatico tornerà mite e gradevole per tutti!