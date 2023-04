Mentre l’Italia continua ad essere meta di vortici ciclonici, di piogge e temporali su molte regioni, sul Nord Africa l’anticiclone sub-tropicale prova a scaldare i motori in prospettiva del weekend che precede il ponte del 25 Aprile.

Le sue ambizioni sarebbero quelle di conquistarsi il bacino del Mediterraneo con l’intento di riportare la calda stabilità che spesso contraddistingue questa fase della stagione dei fiori.

Il problema principale però è che dovrà fare i conti con un flusso atlantico ancora molto forte e prepotente che in questi giorni ha sempre avuto la supremazia su gran parte dell’area mediterranea.

Cerchiamo ora di capire come evolverà la situazione per questo terzo weekend di Aprile con riferimento agli ultimi aggiornamenti in nostro possesso.

Dopo il passaggio di un ennesimo vortice ciclonico poco al di la dell’arco alpino e la conseguente fase di tempo instabile attesa tra Giovedì e Venerdì soprattutto al Nord, ecco che da Sabato una coraggiosa spinta del promontorio anticiclonico di matrice africana verso Nord porterà ad un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutto il Paese.

La prima parte del weekend infatti, sarà contrassegnata da condizioni atmosferiche praticamente stabili per tutto il Paese anche se non mancherà il passaggio di qualche nube sparsa ma che non sarà in grado di provocare particolari problemi.

Da questa situazione stabile ne approfitteranno anche le temperature per guadagnare qualche punticino verso l’alto proponendoci un contesto climatico anche abbastanza caldo specialmente al Nord e sulle due Isole Maggiori.

Ma per gli amanti del caldo bel tempo non arrivano buone notizie. Nonostante la Domenica trascorrerà all’insegna del tempo discreto su gran parte del Paese, sulle regioni alpine, prealpine e sull’alta valle padana, si noteranno già i primi segnali di un nuovo possibile cambiamento.

Un rinforzo del flusso atlantico infatti spingerebbe nuovamente verso le proprie terre d’origine l’anticiclone africano lasciando così spazio ad un ritorno a condizioni meteo più instabili che potrebbero compromettere proprio il ponte del 25 Aprile.

Mancano tuttavia ancora alcuni giorni, gioco forza, in sede previsionale non possiamo escludere possibili cambiamenti.

Restiamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.