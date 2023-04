Il tanto previsto vortice di bassa pressione del week-end si sta palesando su centro e sud Italia, come mostrato dal satellite. Questa depressione è in rapido approfondimento sul basso Tirreno e regalerà condizioni meteo instabili su tante regioni tra centro e sud Italia.

Al momento le precipitazioni più corpose stanno interessando Calabria, Sicilia orientale, Campania meridionale e Marche, mentre sul resto del centro-sud il tempo è variabile e non mancano anche sprazzi di sereno. Tutto normale all’interno di un vortice in via di sviluppo.

Nelle prossime ore, però, il tempo peggiorerà su tante altre località per l’arrivo di nubi, piogge e qualche temporale. Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo saranno i bersagli prediletti dell’ondata di maltempo, in particolare da oggi pomeriggio e almeno fino a domani! Ancora rovesci sparsi anche su Calabria, Campania, Marche e Sicilia. Poco da dire invece per Toscana, nord Italia e Sardegna: sarà una domenica generalmente stabile e più gradevole rispetto al sud, dove le temperature resteranno sotto le medie del periodo.

Questo vortice resterà in azione almeno fino a domani considerando i suoi movimenti molto limitati. L’aria fredda in quota si sta isolando nel Mediterraneo, e ciò comporta una stasi delle perturbazioni, ragion per cui le precipitazioni risultano più durature.

A partire da martedì si aprirà una fase più instabile, caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane, da nord a sud: merito dell’aria fredda che resterà a scorrazzare sul Mediterraneo, in alta quota.

Dulcis in fundo: un nuovo nucleo molto instabile proveniente da ovest interagirà con aria fredda proveniente da est tra 19 e 20 Aprile, dando vita ad un severo peggioramento al nord. Saranno due giorni ricchi di temporali e acquazzoni, oltre che grandinate e forti nevicate sulle Alpi.

Potrebbero essere gli ultimi scampoli di forte maltempo prima di un ritorno dell’anticiclone. Questa evoluzione meteo volta alla stabilità necessità conferme nei prossimi aggiornamenti!