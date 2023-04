Risveglio grigio per tante nostre regioni quest’oggi, soprattutto sui versanti adriatici dove troviamo ancora ben evidenti gli effetti della depressione del week-end. Il vortice di bassa pressione è bloccato sul mar Ionio, ragion per cui insistono condizioni meteo perturbate lungo lo Stivale.

Gli unici ampi spazi soleggiati li troviamo al Nordovest, in Toscana, in Sardegna e su Sicilia meridionale. I temporali hanno imperversato tra ieri sera e la notte sul medio Adriatico, specie in Molise e Puglia settentrionale.

Anche oggi saranno le regioni del centro e del sud a fare i conti con le note più instabili. Il vortice di bassa pressione porterà altre piogge, acquazzoni improvvisi e qualche temporale su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia centro-orientale, Molise. Piogge e rovesci sparsi su Abruzzo, zone interne delle Marche e zone interne del Lazio. Man mano che ci spostiamo verso nord avremo tempo più variabile e meno propenso all’instabilità. Qualche fenomeno pomeridiano potrebbe manifestarsi su monti e colline di Liguria, Piemonte e in Valle d’Aosta.

Ma il maltempo non termina certamente qui! Anche martedì e mercoledì saranno due giornate instabili, dominate da rovesci e temporali soprattutto durante le ore pomeridiane! I fenomeni si svilupperanno con più facilità nei settori interni, mentre di rado potranno raggiungere le coste. Inoltre da mercoledì sarà la volta anche del nord!

Mercoledì e giovedì rovesci e temporali saranno molto frequenti ed estesi sul Settentrione, dove ci aspettiamo anche delle grandinate eccessive, seppur localizzate. Gli accumuli di pioggia saranno preziosi in montagna, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, ma parliamo pur sempre di temporali e di conseguenza di accumuli abbondanti solo su aree ristrette.

Proprio per questo motivo sarà impossibile risolvere il problema della siccità con questo genere di perturbazioni. Certo però che la pioggia è sempre la benvenuta, quindi ben vengano anche i temporali per cercare quantomeno di tamponare il problema.