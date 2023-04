La turbolenza meteo di Aprile non accenna ancora a diminuire, grazie a continui affondi d’aria fredda diretti fin sul Mediterraneo. Questo trend garantisce marcata instabilità con buone precipitazioni che in parte a sprazzi si stanno vedendo, ma la siccità non è certo terminata al Nord-Ovest.

Le maggiori piogge continueranno infatti a coinvolgere il Centro-Sud e non il Nord Italia. Tra l’altro questa fenomenologia è irregolare e principalmente temporalesca, non essendo collegata a perturbazioni. La nuova settimana vedrà ancora la persistenza di questo tipo di tempo instabile.

Un’ampia circolazione depressionaria in quota, a carattere freddo, continuerà ad influenzare l’Italia sino almeno attorno al 20-21 aprile. Di contro, aumenterà la pressione sul Nord Europa con l’ulteriore rafforzamento dell’anticiclone scandinavo che non deporrà a favore del ritorno del bel tempo sull’Italia.

Ci dobbiamo attendere ancora diversi giorni caratterizzati da un’atmosfera alquanto irrequieta. I temporali saranno protagonisti e con essi anche i rovesci localmente forti e le grandinate persino violente, in quanto il riscaldamento diurno sarà maggiore e susciterà dei contrasti termici più importanti.

Fine mese con possibile fiammata africana

Aprile non ha certo deluso le attese per chi si aspettava una grande dinamicità meteo. La principale caratteristica sono le temperature inferiori alla norma non solo in Italia, ma in una larga parte dell’Europa. Ma presto potrebbe arrivare un ribaltone, coincidente con l’ultima parte del mese.

Lo scenario cambierà già nel prossimo weekend e ancor più verso il 25 aprile. L’anticiclone scandinavo dovrebbe lasciare spazio ad un’area ciclonica, mentre l’Europa Sud-Occidentale e l’Italia potrebbero risentire della rimonta di correnti più calde dal Nord Africa.

Finora nessuna ondata di caldo simil estivo ha colpito l’Italia, se non qualche sbuffo di poco conto verso la Sardegna e Sicilia. Le sorprese ad Aprile sono sempre possibili, in particolare riguardo i bruschi sbalzi con il passaggio repentino da condizioni tardo invernali alle prime fiammate estive.

Alcune proiezioni dei centri meteo indicano l’arrivo del primo caldo a fine mese, indicativamente fra il 25 Aprile ed il 1° Maggio. L’anticiclone africano potrebbe traghettare la prima ondata di calore fin sull’Italia. Le temperature potrebbero quindi superare la fatidica soglia dei 30 gradi in molte parti d’Italia.