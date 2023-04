La nuova ondata di calore in arrivo dall’Europa meridionale influenzerà presto l’Italia, con aumento delle temperature e fenomeni temporaleschi a seguire. Per fortuna sarà breve, ma tuttavia sarà significativa per il periodo, ma non da record, per fortuna.

Aumento termico in Italia

L’aria calda proveniente da Spagna e Portogallo si sposterà verso la Francia e l’Italia causando un innalzamento delle temperature rispetto ai valori medi del periodo. Sardegna e Sicilia potranno toccare i 30 °C, mentre le zone tirreniche avranno temperature attorno ai 25 °C. Anche le pianure occidentali del Nord Italia sperimenteranno valori simili.

Temporali a Maggio

L’ondata di calore sarà interrotta all’inizio di maggio da un’afflusso di aria fredda che provocherà un aumento sensibile del rischio di temporali. Le stime delle precipitazioni prevedono valori superiori alla media in Italia, con anomalie maggiori nelle regioni settentrionali. A causa del cambiamento climatico, temporali intensi e piogge torrenziali potrebbero interessare il territorio in breve tempo, come già accaduto recentemente in Lombardia.

Maggio, temperature inferiori alla media

Il mese di maggio potrebbe presentarsi molto instabile, con frequenti temporali e poche occasioni di temperature elevate. Si potrebbero registrare temperature al di sotto della media fino a quasi la fine del mese.

L’avvento del caldo africano a fine maggio

Verso la fine di maggio, la situazione potrebbe cambiare radicalmente e, con l’arrivo di giugno, il caldo africano si farà sentire, portando temperature nettamente superiori alla media. Si prevedono ondate di calore con valori generalmente oltre i 35 °C in molte località.

Prospettive per il resto dell’Estate

Le previsioni stagionali indicano anche avremo un’estate molto calda, con temperature fino a 3°C sopra la media, il che vuol dire che potrebbe essere una stagione dalla calura molto fastidiosa. Sarà quindi utile prestare attenzione alle previsioni meteo future per conoscere informazioni più precise sulle ondate di caldo in attivazione dai primi di giugno.