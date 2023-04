Non tutte le ciambelle riescono con il buco, recita un famoso proverbio! Ed ecco infatti che nel prossimo weekend le cose non andranno totalmente bene, almeno per alcune regioni del Paese.

Promosso a pieni voti sarà sicuramente il Sabato che trascorrerà sotto un caldo sole praticamente da Nord a Sud. Gli amanti del caldo bel tempo dovranno ringraziare nientepopodimeno che l’anticiclone africano che riuscirà temporaneamente ad ergere il suo “nasone” verso la nostra Penisola.

Un occhio di riguardo alle temperature che balzeranno sopra i 20°C su gran parte del Paese fino a toccare valori praticamente estivi sulle due Isole Maggiori specialmente in Sardegna. Qui le colonnine di mercurio potranno addirittura accarezzare la soglia dei 27/28°C nelle aree più interne.

Veniamo ora alle note dolenti di questo terzo weekend di Aprile. Per prima cosa va detto che riguarderanno, come è evidente, la sola giornata di Domenica quando la classica perturbazione “guasta feste” lambirà le regioni del Nord portando un graduale peggioramento nella seconda parte del giorno.

Il tempo peggiore lo troveremo a carico dell’arco alpino, dei comparti prealpini e dei distretti più settentrionali della Valle Padana. Qui torneranno le piogge, qualche temporale e il tutto accompagna da una ovvia e fisiologica flessione dei termometri.

Sul resto del Paese invece, proseguirà una sorta di piccola “estatina” con prevalenza di sole e di caldo ancora una volta più evidente sulle Isole Maggiori.

Attenzione solo dalla serata quando la perturbazione dalle regioni del Nord proverà ad avanzare verso Sud, preludio questo ad un inizio di settimana dove il meteo andrà moderatamente peggiorando anche sulle regioni adriatiche del Centro e del Sud, mentre andrà migliorando al Nord ad iniziare da Ovest. Ci aggiorneremo!