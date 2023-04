Tra un ponte e l’altro spunta l’anticiclone africano: la dinamicità protagonista degli ultimi due mesi porterà ad un improvviso ritorno delle correnti calde sub-tropicali nel corso della settimana, in particolare tra giovedì e sabato. Gli ultimi fenomeni in atto in queste ore Italia saranno prontamente spazzati via dall’anticiclone, portatore di condizioni meteo molto stabili.

Ci teniamo a ribadirlo: sarà solo una breve comparsa dell’anticiclone africano! Nulla a che vedere con alte pressioni opprimenti a lungo protagoniste nella scena mediterranea nei mesi scorsi. Questo anticiclone, invece, sarà prontamente spazzato via da nuove perturbazioni nord-atlantiche che riporteranno piogge e tanti temporali tra il 30 Aprile e i primi giorni di Maggio.

Ma ora concentriamoci sui tre giorni stabili e a tratti simil-estivi in arrivo!

GIOVEDI’ – Giornata stabile e mite ovunque, con temperature massime fino a 22-23°C su gran parte della penisola. Qualche picco di 24-25°C in Sardegna, specie nei settori interni.

VENERDI’ – L’anticiclone diventa ancor più ampio e coriaceo, garantendo un ulteriore aumento delle temperature. Ci aspettiamo massime fino a 24-25°C nei settori interni di Puglia, Molise, Abruzzo, Val Padana. Picchi di 26-27°C su Sardegna, Sicilia, Calabria. Insomma sarà una bella giornata e anche molto mite.

SABATO – Ecco la giornata più calda della settimana. Le correnti sub-tropicali si intensificheranno e porteranno le temperature fino a 26-27°C in pianura Padana e addirittura fino a 28-29°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Parliamo di temperature simil-estive, che non passeranno inosservate. Sul resto d’Italia avremo temperature comprese tra i 18 e 24°C. Le temperature più alte le troveremo nelle zone interne, le più basse invece lungo le coste dove la presenza di un mare ancora piuttosto freddo mitigherà (in questo caso rinfrescherà) l’aria presente sulle coste.

Domenica il maltempo tornerà ad invadere il nord, mentre la stabilità resisterà al centro e al sud con clima ancora molto mite. Col peggioramento delle condizioni meteo ad inizio Maggio sarà inevitabile imbattersi in un nuovo calo termico.