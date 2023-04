È una giornata fredda lungo lo Stivale, una giornata tipicamente invernale. Tutto merito di aria più fredda artico-continentale che sta affluendo, attraverso i Balcani, all’interno del Mediterraneo. Il freddo più intenso possiamo percepirlo lungo le regioni adriatiche, in particolare andando verso sud dove troviamo ancora condizioni meteo instabili, ovvero addensamenti e piogge legate alla depressione dei giorni scorsi.

C’è più Sole sul resto d’Italia, grazie all’anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Insomma al netto del forte calo termico, non troviamo grandi perturbazioni organizzate. La giornata odierna proseguirà all’insegna della stabilità su gran parte del centro e del nord, mentre qualche residua pioggia sarà ancora possibile su Puglia centro-meridionale, Sicilia settentrionale, specie sullo Stretto di Messina. Nel frattempo si rinforzerà il vento di tramontana sul medio-basso Adriatico e sul mar Ionio, il quale andrà ad acutizzare la sensazione del freddo.

Ma tutto questo freddo avrà degli effetti? Ebbene si, in particolare tra mercoledì e giovedì. Il flusso freddo nord-orientale approfondirà una veloce depressione, mercoledì, sul basso Tirreno: questa porterà delle piogge e dei temporali sparsi tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, in lento spostamento verso est. Fenomeni sparsi sono attesi anche in Molise, Abruzzo, Marche e Umbria: in tal caso potremo assistere a fiocchi di neve addirittura in alta collina.

L’Appennino meridionale vedrà nevicate un po’ più consistenti fino a 1000 metri di quota o in caso di rovesci più intensi anche fino a 800-900 metri! Più in basso avremo piogge, rovesci e locali grandinate. Il tutto con temperature da pieno Inverno: le massime non andranno oltre i 9-10°C sulle coste adriatiche e non oltre i 12°C sulle pianure e le coste del sud.

Brina e gelo: rischio elevato nella notte di mercoledì al nord e zone interne del centro, poi nella notte di giovedì su gran parte delle aree interne e vallive dell’Italia. Il ritorno dei cieli più sereni nelle prime ore di giovedì e i venti deboli contribuiranno al forte calo termico notturno.