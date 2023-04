Non ci stancheremo mai di scriverlo quanto siano normali gli alti e bassi nel periodo primaverile, anche se quanto accadrà nei prossimi giorni sul fronte termico sarà piuttosto stressante.

E perché mai? Sta arrivando un’ondata di gelo? Di caldo? No, tranquilli! Tuttavia le temperature continueranno con i loro su e giù complicandoci sicuramente un po’ la vita o ancora peggio condizionando le nostre scelte sugli abiti da mettere. Insomma, a proposito di abiti, non è ancora venuto il momento di fare il classico cambio degli armadi.

Questo perché ci penseranno i capricci del meteo a stuzzicare spesso i termometri. Venerdì sarà il turno delle regioni meridionali far registrare un calo anche di parecchi gradi rispetto a questi giorni per effetto di un vortice in viaggio verso la Grecia, ma responsabile di parecchie note d’instabilità. Continueremo invece a vivere miti scenari primaverili sul resto del Paese dove soprattutto di giorno avremo un clima decisamente gradevole, ma ancora ben più fresco la notte.

Anche al Domenica seguirà più o meno il medesimo percorso del Sabato. Al Nord registreremo poche variazioni, mentre al Sud e sul versante adriatico alterneremo momenti di clima mite a bruschi scivoloni dei termometri laddove ci saranno le piogge ed eventuali temporali.

L’aria fredda presente alle quote più alte dell’atmosfera infatti, si rovescerà verso il basso per effetto delle precipitazioni facendo così calare improvvisamente le temperature anche di 8/10°C nell’arco di pochissimo tempo.

Armiamoci pure di tanta pazienza in quanto prima di rivedere le temperature assumere un comportamento più stabile e lineare si dovrà attendere ancora alcuni giorni, almeno fino a metà della prossima settimana.