E’ tornato il freddo su gran parte del nostro Paese a tratti anche di stampo pienamente invernale come nel caso della Valle Padana e di alcuni angoli più interni del Centro.

Su queste zone le temperature hanno raggiunto se non addirittura oltrepassato in negativo la soglia dello zero dando così origine alle tanto temute gelate tardive.

Un clima comunque assai più frizzante rispetto alla fine di Marzo, si registra anche di giorno praticamente su tutto il Paese. Complici l’instabilità atmosferica che colpisce però soprattutto il Sud e parte del Centro, ma anche i venti tesi che non fanno altro che sollecitare ulteriormente la sensazione di freddo.

Insomma, siamo passati da una fase calda e soleggiata della scorsa settimana, ad una decisamente più fredda e a tratti anche turbolenta.

Giunti a questo punto in molti di voi si chiederanno quanto durerà ancora questo freddo fuori stagione e dunque quando si potrà nuovamente godere dei classici caldi primaverili.

Ebbene, secondo gli ultimi aggiornamenti, pare siamo ormai all’epilogo di questa sorta di colpo di coda invernale. Già da Venerdì 7 infatti, le colonnine di mercurio cominceranno lentamente a guadagnare qualche punticino specialmente nelle ore diurne.

Dopo questo primo segnale di ripresa, che farà tornare le temperature più vicine alla media climatologica del periodo, ecco che proprio a cavallo del weekend di Pasqua i termometri saliranno ulteriormente.

La ragione va ricercata nella totale attenuazione dei venti freddi che saranno sostituiti da masse d’aria più mite dai quadranti meridionali.

Riteniamo dunque molto probabile che soprattutto tra Pasqua e Pasquetta, salvo qualche piccola eccezione, il clima tornerà abbastanza mite e gradevole su tutto il Paese anche se non raggiungeremo i picchi troppo elevati registrati nell’ultima settimana di Marzo.

Insomma, lasciamo pure che la stagione segue il suo regolare corso, in quanto per i primi seri caldi c’è ancora tempo!