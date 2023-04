Potrebbe arrivare un po’ di caldo nei prossimi giorni anche se i centri di calcolo internazionali fanno tantissima fatica ad inquadrare con una buona dose di attendibilità quanto potrà accadere nei prossimi giorni.

A rendere ancor più difficili le previsioni ci pensa la Primavera, una stagione che quest’anno sta rispecchiando tutte le sue reali caratteristiche in termini di dinamismo.

L’atmosfera infatti è tutt’ora assai agitata sul bacino del Mediterraneo, ma nonostante ciò le colonnine di mercurio hanno già iniziato a guadagnare qualche punticino verso l’alto in particolare nei valori massimi.

Cerchiamo ora di capire come evolverà il quadro climatico nei prossimi giorni con gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Fino a Martedì 18 non ci saranno particolari scossoni sul fronte termico. Le temperature più miti le registreremo laddove si potrà godere di un maggior soleggiamento e dunque su alcuni tratti del Nord.

Sul resto del Paese, causa i capricci del meteo, i termometri rimarranno fermi in un contesto relativamente sotto tono.

Segnali di cambiamento si registreranno invece intorno a metà settimana quando l’anticiclone africano si avvicinerà alle regioni del Sud e alle due Isole Maggiori provocando un primo relativo aumento.

Tuttavia, nel contempo, un vortice d’aria fredda sfilerà al di la dell’arco alpino provocando una maggior instabilità sulle regioni del Nord.

La situazione dunque tenderà a ribaltarsi con le temperature che aumenteranno sul Mezzogiorno e sulle due Isole Maggiori, mentre torneranno lievemente sotto tono al Nord.

Solo da Sabato potrebbe esserci una più evidente espansione dell’alta pressione verso il nostro Paese che accuserà un netto ed ulteriore rialzo termico da Nord a Sud.

Sarà l’inizio di una lunga fase calda e stabile? Per alcuni centri di calcolo si, per altri invece no! Siamo dunque costretti ad attendere nuovi aggiornamenti per sciogliere definitivamente la prognosi.