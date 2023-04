Il caldo fuori stagione se ne va, o forse si prende solo una pausa. Fatto sta che nei prossimi giorni avvertiremo una sensazione ben diversa da questi giorni spesso caratterizzati da un caldo fuori stagione e con temperature infatti ben sopra media su gran parte del Paese.

Ora però le cose stanno cambiando. Intanto l’alta pressione si è già ritirata sotto l’influenza di un vortice ciclonico arrivato in quel di Domenica che sta viaggiando in direzione della Sicilia per poi puntare verso la Grecia.

Sarà proprio l’area ciclonica, nei prossimi, che richiamerà venti sempre più freddi sul nostro Paese pronti a provocare un sensibile calo dei termometri, da Nord a Sud.

Le giornate più frizzanti saranno saranno quelle di Martedì 4 e Mercoledì 5 quando le colonnine di mercurio potranno arrivare a perdere parecchi gradi anche fino a 6/8°C rispetto al caldo dei giorni scorsi.

Ma a fare più notizia saranno sicuramente i valori termici notturni. Complici le attese e ampie schiarite che si formeranno al Nord e su parte del Centro, nelle notti tra martedì e Giovedì i termometri potranno scendere fino ad accarezzare la soglia dello zero dando così origine a possibili gelate tardive.

Ci sarà poi anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Ci riferiamo al vento che soffierà teso su molte regioni del nostro Paese esaltando così la percezione del freddo.

Quanto durerà questa fase climatica piuttosto rigida? Nonostante i centri di calcolo internazionali non siano ancora ben allineati tra loro, sembra comunque molto probabile una ripresa delle temperature massime già da Giovedì ed in forma più evidente tra la Vigilia e l’inizio del weekend.

