Caldo in aumento sul nostro Paese. E’ arrivato l’anticiclone africano con il suo carico di aria molto mite che prende le sue origini direttamente dalle calde terre del Sahara.

Nonostante mantenga il suo cuore più caldo tra la Spagna orientale e le Isole Baleari (qui è piena Estate) sta comunque facendo sentire la sua influenza anche sul nostro Paese.

Le temperature infatti sono in fase di crescita da Nord a Sud e cresceranno ancora di qualche punticino nelle prossime 24 ore con picchi anche oltre i 30°C come sulle zone interne sarde e siciliane.

Punte di 26/27°C si registreranno comunque anche su molte delle principali città del Sud e prossimi ai 24/25°C su parecchie aree del Centro e del Nord.

Ordunque; sta per scoppiare l’Estate vi chiederete? Nemmeno per sogno! Dietro a tutto questo sole e caldo fuori stagione si cela una vera e propria svolta, quella che non ti aspetti insomma.

Dopo le calde giornate di Venerdì 28 e Sabato 29, ecco che la seconda parte del lungo weekend del 1° Maggio farà registrare un drastico cambiamento già dalle prime ore di Domenica quando un vortice ciclonico inizierà a provocare un peggioramento a partire dal Nord e nella giornata di Lunedì 1 Maggio anche al Centro e pure su molti tratti del Sud.

Insomma, inutile girarci attorno cari Lettori, i termometri non staranno certo fermi a guardare e tra piogge, temporali ed un sole costretto a rimanere spesso nascosto da un massiccio tappeto di nubi, non potranno fare altro che fare un bel passo indietro. Altro che Estate!”