Nonostante qualche timido tentativo di avvicinamento, le alte pressioni sono ancora distanti dal nostro Paese dove transitano indisturbati alcuni vortici ciclonici, da Nord a Sud.

Insomma, per molte regioni d’Italia questo primo scorcio d’Aprile si sta rivelando assai agitato e un po’ per tutti pure freddo, con temperature addirittura sotto la media stagionale del periodo.

Cosa accadrà allora nei prossimi giorni? Continuerà questa altalena tra sole e pioggia? Proseguirà anche questo clima così rigido? Sul primo punto non ci sono notizie particolarmente buone per gli amanti del bel tempo, mentre per il secondo pare di si in quanto nei prossimi giorni il freddo comincerà a perdere decisamente di energia soprattutto di giorno.

Ma andiamo con ordine; a mantenere condizioni meteo davvero poco affidabili ci penserà un vortice ciclonico che proprio tra Venerdì e Sabato comincerà il suo viaggio dalle zone dell’alto Tirreno verso Sud.

Dopo un Venerdì instabile al Nordovest e al Centro, il primo step del fine settimana vedrà la parte più attiva del brutto tempo concentrarsi su parte del Centro e al Sud peninsulare dove ci saranno piogge sparse anche temporalesche. Alcuni rovesci potrebbero anche colpire le regioni di Nordest. In serata ci attendiamo un moderato peggioramento anche sull’area settentrionale della Sicilia.

Arriviamo così alle due giornate chiave di questo weekend lungo. Partiamo ovviamente dal giorno di Pasqua dove il vortice riuscirà ancora a disturbare il meteo praticamente sulle medesime regioni. Ombrelli a portata di mano dunque al Sud, su gran parte del Centro e nel pomeriggio anche su alcuni angoli del Nordest.

Tra il tardo pomeriggio e la sera invece, il quadro meteorologico comincerà a dare segnali di migliorando al Nordest e un po’ su tutto il Centro, mentre continuerà una moderata instabilità al Sud in particolare sull’area del basso Tirreno.

Sarà questo il preludio a Lunedì di Pasquetta all’insegna della pressione in aumento sulle regioni del Centro-Nord dove il meteo si manterrà abbastanza tranquillo, in parte soleggiato e in un contesto climatico nuovamente mite e gradevole.

Ancora un po’ di pazienza invece per le regioni meridionali ancora teatro di qualche piovasco e locali rovesci temporaleschi in fase di esaurimento in serata.