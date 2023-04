L’anticiclone sovrasta tutta Italia questa mattina, esattamente come previsto da giorni. Si tratta dell’anticiclone africano, il quale regalerà tra oggi e domani condizioni meteo stabili e un ulteriore aumento delle temperature. Vivremo una fase tardo primaverile, per nulla paragonabile all’ondata di caldo in atto in Spagna! Difatti la nostra penisola si trova ai margini della parte più calda dell’anticiclone, relegata al nord Africa e alla penisola iberica.

Ma osservando lo scatto satellitare possiamo notare la presenza di varie perturbazioni ad ovest dell’anticiclone, nel pieno dell’Atlantico. Saranno proprio questi fronti instabili ad indebolire la cupola anticiclonica col passare delle ore: uno di questi raggiungerà l’Italia proprio nel corso del week-end, contribuendo ad un netto peggioramento nel pieno del ponte del 1° Maggio.

Per quanto riguarda la giornata odierna c’è poco da dire: i cieli saranno sereni quasi ovunque, eccetto qualche passaggio nuvoloso di poco conto al nord. Le temperature saliranno ulteriormente da nord a sud, fino a raggiungere massime di 25-27°C nei settori interni della Sardegna. Altrove la colonnina di mercurio si piazzerà tra i 18 e 23°C.

Domani le condizioni meteo cominceranno gradualmente a mutare, stante l’avvicinamento della perturbazione atlantica menzionata nei paragrafi precedenti. Il fronte instabile proveniente da ovest causerà un repentino aumento della nuvolosità soprattutto al nord e al centro Italia. Arriveranno i primi rovesci o temporali sul Nordovest, ma non escludiamo qualche veloce piovasco anche su Abruzzo, Molise, Puglia nella seconda parte della giornata. Il clima sarà ancora molto mite ovunque, addirittura si prospettano punte di 27-28°C in Sardegna.

Il maltempo entrerà nel vivo a partire da domenica, l’ultimo giorno di Aprile. Piogge, rovesci e temporali andranno in scena su gran parte del nord e nelle zone interne del centro e del sud. Temporali in transito anche su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania meridionale, Basilicata. Le temperature inizieranno lentamente a scendere. Sul meteo dei primi giorni di Maggio ne parleremo in un prossimo aggiornamento!