Il ritorno all’Inverno è ormai confermato, proprio nel momento peggiore dell’anno. Il colpo di coda invernale sarà realtà tra 3 e 6 Aprile ad opera di un nucleo freddo artico-continentale in retrogressione verso il Mediterraneo. Queste correnti molto fredde provenienti dalla Scandinavia e dalla Russia porteranno condizioni meteo instabili e faranno letteralmente crollare le temperature sia di giorno che di notte, rappresentando un serio pericoloso per gli alberi in fiore.

Ma quanto realmente scenderanno le temperature? Secondo le ultime simulazioni modellistiche potrebbero scendere di almeno 6-9°C al di sotto delle medie del periodo lungo il versante adriatico, quello più esposto alle correnti da nord-est. L’apice del freddo è atteso tra 4 e 5 Aprile, momento in cui il nucleo freddo in quota si posizionerà tra il Nordest e il medio Adriatico, andando così ad alimentare anche precipitazioni sparse.

Non ci saranno perturbazioni organizzate, ma dovremo fare i conti con instabilità sparsa e intermittente, soprattutto nelle ore pomeridiane quando aumentano i contrasti termici tra alte e basse quote. Considerando che ormai ci troviamo ad Aprile, il riscaldamento diurno del Sole risulterà determinante per la nascita di rovesci e temporali, soprattutto nei settori interni, collinari e montuosi.

Secondo il centro di calcolo europeo ECMWF, il nucleo freddo in quota potrebbe posizionarsi sul medio-alto Adriatico e proprio qui potrebbe presentare temperature vicine ai -5°C a 1500 metri di altezza. SI tratta di temperature da pieno Inverno, raggiungibili solo durante un’irruzione fredda artica. Con queste temperature sarà possibile rivedere la neve a quote collinari laddove si verificheranno rovesci e temporali. Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio sembrano, al momento, le regioni che con più probabilità potrebbero assistere a dei fenomeni sparsi, nevosi a quote collinari. Altrove il Sole farà capolino tra le nubi, senza grandi fenomeni (eccetto le isole Maggiori dove potremmo avere qualche pioggia in più (ma temperature leggermente più alte).

Le temperature potrebbero salire gradualmente a partire da venerdì 7 Aprile, ma restando pur sempre al di sotto delle medie del periodo. Da valutare le condizioni meteo per Pasqua e Pasquetta, ancora troppo incerte.