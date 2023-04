Ancora un po’ di pazienza cari amanti del caldo bel tempo! Nonostante ci siano chiari segnali verso scenari di calda stabilità, nelle prossime 24 ore il meteo continuerà a fare parecchi capricci.

Un fronte temporalesco infatti, transiterà sull’Italia seguendo più o meno il medesimo percorso del precedente compromettendo così, anche se non per tutti, la festa del 25 Aprile.

Quali saranno allora le regioni dove sarà d’obbligo tenere un ombrello a portata di mano? Già dal mattino rovesci anche a sfondo temporalesco colpiranno in forma molto irregolare le regioni di Nordest, mentre sul resto del Paese la situazione si manterrà più tranquilla.

Sarà comunque solo questione di ore in quanto tra le ore centrali del giorno e il pomeriggio altri temporali si muoveranno verso le regioni adriatiche del Centro risultando a tratti anche intensi, accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate. Da segnalare che su queste aree avvertiremo anche un fisiologico calo delle temperature.

Nessun problema invece altrove dove sole e un caldo moderato saranno all’ordine del giorno, fatta eccezione per qualche piovasco in arrivo verso sera sull’area del basso Tirreno.

La giornata di festa si chiuderà poi verso una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni per effetto di un moderato aumento della pressione che diverrà via via sempre più evidente nei giorni successivi.

Da Mercoledì 26 e almeno fino a Sabato 29, un promontorio di alta pressione si estenderà verso Nord fino ad avvolgere tutta l’Italia.

Per questa ragione ci attendiamo alcuni giorni all’insegna del bel tempo e delle temperature in generale aumento con punte tipicamente estive su alcune regioni. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.