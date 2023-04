Il meteo dei prossimi giorni prevede un scoppio di temporali a catena, accompagnati da grandine e vento, con neve sui monti. Le regioni settentrionali dell’Italia affrontano una situazione difficile a causa di una siccità storica, ma il ritorno della pioggia potrebbe portare sollievo. Nei prossimi giorni, diverse perturbazioni potrebbero interessare il Nord Italia, portando piogge intense e maltempo.

Perturbazioni in arrivo: effetti sulle diverse regioni

Nord Italia: nevicate e temporali

La prima perturbazione, prevista per mercoledì pomeriggio, sarà più attiva nel Nord Italia. Ci si aspetta forti nevicate sulla regione alpina, soprattutto in prossimità del crinale. Inoltre, si prevedono temporali di forte intensità a partire dal Piemonte e sino al Friuli-Venezia Giulia, compresa l’Emilia-Romagna e la Liguria. Questa perturbazione si estenderà con instabilità atmosferica marcata verso le altre regioni italiane, dove però le precipitazioni dovrebbero essere più sporadiche.

E finalmente potrebbe piovere anche nel Nord-Ovest italiano afflitto da questa siccità di cui abbiamo già parlato ampiamente e più volte. Tuttavia, non è ancora possibile fare previsioni meteo ottimistiche, e il peggioramento del tempo in una fase così critica deve essere preso in considerazione.

Previsioni meteo dettagliate

Martedì 11 aprile 2023

Nord: addensamenti compatti e sporadici piovaschi a ridosso dei rilievi, con cielo velato sul resto del territorio. Nubi in progressivo aumento sulla Pianura Padana nel tardo pomeriggio.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità e addensamenti in aumento nel corso del pomeriggio sul settore appenninico.

Sud e Sicilia: inizialmente cielo sereno, ma con progressivo aumento di nubi alte fino a molto nuvoloso in serata. Addensamenti più consistenti a ridosso dell’Appennino nel pomeriggio.

Mercoledì 12 aprile 2023

Al Nord, tempo in peggioramento con nubi sempre più consistenti e possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Al Centro-Sud, molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari e cielo velato sul resto del territorio, con generale diradamento della nuvolosità e successivo cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Giovedì 13 aprile 2023

Al Centro-Nord, cielo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, isolate su Valle d’Aosta e Piemonte.

Al Sud, tempo variabile.

Venerdì 14 e Sabato 15 aprile 2023

Venerdì: tempo variabile con annuvolamenti più consistenti a ridosso dei rilievi e possibili isolati piovaschi.

Sabato: peggioramento sulle regioni peninsulari con cielo parzialmente nuvoloso e possibili precipitazioni al Nord-Est, su Lombardia e regioni centrali, in successiva estensione serale al Sud. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle isole maggiori.

Previsioni per il weekend: possibile cambiamento

Nel prossimo weekend, un nuovo cambiamento potrebbe verificarsi. Una nuova perturbazione associata a una profonda bassa pressione potrebbe giungere in Italia, ma l’intervento di un anticiclone tra la Spagna e la Francia potrebbe favorire l’ingresso di aria fredda da nord, abbassando nuovamente la temperatura.

Conclusioni: situazione meteo incerta e in evoluzione

Il meteo prossimi giorni, con scoppio di temporali, tuttavia, la situazione meteo è incerta e in evoluzione, e sarà necessario monitorare le previsioni nei prossimi giorni.