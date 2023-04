Sembrerà davvero un assedio quanto accadrà nei prossimi giorni su tante regioni del Paese dove piogge e temporali saranno sempre pronti a colpire!

Le alte pressioni spingono verso l’area del Mediterraneo, ma ancora senza successo. Anzi, per gran parte della settimana l’Italia continuerà a rimanere ostaggio di una reiterata circolazione ciclonica con effetti che ben potete immaginare.

Lunedì 17 e Martedì 18 Aprile saranno due giornate all’insegna delle piogge sparse e ancora una volta dei temporali che scoppieranno in particolare nelle ore più miti e dunque in quelle pomeridiane.

Sotto osservazione saranno sempre le medesime regioni e dunque quelle del Sud e del Centro soprattutto le zone più interne. Continueranno invece ad andare meglio le cose al Nord anche se il termine “meglio” è ovviamente riferito agli amanti del bel tempo e non certo al preoccupante fenomeno della siccità. E’ inutile negarlo infatti come soprattutto le regioni di Nordovest abbiano ormai raggiunto un deficit idrico davvero importante.

Tuttavia da metà settimana le cose potrebbero un po’ cambiare anche per le regioni settentrionali. Un freddo vortice ciclonico transiterà al di la delle Alpi facendo così sentire la sua parziale influenza al Nord dove tra Giovedì e Venerdì aumenterà in forma evidente l’instabilità atmosferica.

Per questa ragione saranno possibili frequenti acquazzoni anche a sfondo temporalesco anche se distribuiti in forma molto irregolare. Insomma, non arriveranno certo piogge in stile autunnale, ma vista la situazione assai preoccupante sul fronte siccità, è sempre meglio che niente.

E sul resto del Paese? Tornerà il bel tempo? Forse “bel tempo” è una parola grossa, ma sicuramente il quadro meteorologico tornerà più tranquillo specialmente fino a metà giornata. Nel pomeriggio invece, si manterrà sempre elevato il rischio di rovesci e temporali in particolare sulle zone interne e a ridosso dei rilievi.

Sul fronte termico, nonostante i numerosi capricci del meteo, segnaliamo un graduale aumento delle temperature che si farà via via sempre più evidente con il passare dei giorni e soprattutto a cavallo del prossimo weekend.

Solo sul finire della settimana infatti, sembra aprirsi uno spiraglio al ritorno della totale stabilità per tutti, ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.