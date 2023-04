Si godano pure questa sorta di anticipo d’Estate gli amanti delle belle e calde giornate di sole, perché le cose stanno per cambiare e di parecchio!

In questi giorni l’alta pressione ha fatto di tutto per tenere stabile l’atmosfera anche se su alcune zone del Nord le nubi si sono fatte sempre più minacciose per via di un flusso più umido di origine atlantica che a conti fatti ci sta mostrando così le prime crepe nella struttura anticiclonica.

Ma cosa succederà dunque nei prossimi giorni? Occhi puntati sulle lontane e gelide terre artiche dalle quali scenderà aria via via sempre più fredda verso il nostro Paese dove ci attendiamo la formazione di un vortice ciclonico che già da Domenica inizierà a portare parecchi disturbi sul fronte meteorologico e pure un primo calo delle temperature.

Il giorno di festa dunque sarà destinato a segnare una vera e proprio svolta, passeremo infatti da un contesto quasi estivo ad uno praticamente da fine Inverno

Il brutto tempo inizierà a farsi sentire entro metà giornata sulle regioni di Nordest e su quelle del Centro dove potranno anche scoppiare alcuni temporali. Al Sud sarà solo questione di ore in quanto nel corso del pomeriggio piogge e rovesci andranno ad interessare molte regioni.

Tutto ciò sarà solo un assaggio di quanto accadrà con l’inizio della prossima settimana quando il maltempo continuerà a colpire le regioni del Centro e del Sud con anche l’arrivo della neve sui rilievi appenninici.

Al Nord il tempo si manterrà più asciutto, ma anche qui assisteremo ad un brusco scivolone delle temperature soprattutto di notte quando le colonnine di mercurio potranno nuovamente toccare la soglia del gelo.

Anche Martedì sarà una giornata fredda e ventosa per gran parte del Paese anche se il maltempo comincerà ad attenuarsi concentrandosi solo sulle estreme regioni del Sud dove si andrà ad esaurire tra la sera e la notte successiva.

Per vedere un ritorno a condizioni meteo più stabili e nuovamente più miti si dovrà attendere le giornate di Giovedì e Venerdì anche se al momento non abbiamo ancora definitive conferme da parte dei centri di calcolo. Ci aggiorneremo.