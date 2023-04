Non c’è più l’alta pressione e se n’è andato pure il caldo fuori stagione. Ora comandano i vortici ciclonici sul nostro Paese anche se non particolarmente profondi, ma in grado comunque di mantenere condizioni meteo a tratti anche instabili.

Come diciamo sempre, questo è il classico leitmotiv della Primavera, sempre pronta a sorprenderci con i suoi improvvisi alti e bassi che si confermeranno anche nei prossimi giorni.

Vediamo dunque cosa accadrà sul fronte meteo per i prossimi 2/3 giorni cercando di capire bene dove ci sarà più sole e dove servirà rigorosamente l’ombrello.

Martedì 4 sarà una giornata nel complesso tranquilla anche se frizzante per le regioni del Nord e parte del Centro fatta eccezione per alcuni angoli interni tra Abruzzo e Lazio dove potranno cadere qualche piovasco e locali spruzzate di neve sui rilievi anche a quote basse.

Più instabile invece il meteo al Sud con piogge sparse specialmente al mattino. Al pomeriggio il tempo darà segnali di miglioramento.

Un altro vortice ciclonico condizionerà poi il tempo in quel di Mercoledì 5 e ancora una volta segnatamente sulle regioni del Sud e parte del Centro. Piogge e rovesci si alterneranno per gran parte della giornata e tornerà anche le neve sui rilievi anche a bassa quota.

Nessun problema invece per il Nord, la Toscana e la Sardegna dove la giornata trascorrerà sotto il segno del bel tempo ma con clima sempre rigido specie la notte al Nord e nelle valli più interne del Centro. Rischio gelate!

Arriviamo così a Giovedì 6 quando l’atmosfera tornerà di nuovo più calma per tutti a parte qualche residua nota d’instabilità tra Calabria e Sicilia nella prima parte del mattino, ma in rapido assorbimento con il passare delle ore.

La vigilia del weekend di Pasqua però, potrebbe essere nuovamente minacciata dall’ennesimo vortice che potrebbe influenzare un po’ il meteo anche al Nord. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.