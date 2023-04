Primavera in crisi! Stop alle belle e calde giornate di sole e largo ad un contesto meteo che assumerà connotati addirittura invernali. Nulla di eccezionale, ci mancherebbe, visto che siamo in uno dei periodi dell’anno dove l’atmosfera è spesso in fermento e sempre pronta ad improvvisi voltafaccia.

Ora non c’è più l’alta pressione e al suo posto è arrivato il previsto vortice ciclonico che dalla Sardegna si è spostato verso la Sicilia mentre proseguirà il suo viaggio verso la vicina Grecia.

Il tempo nelle prossime ore sarà dunque assai instabile sulle regioni del Sud e parte del Centro in particolare il comparto adriatico dove si avranno piogge sparse, qualche temporale e pure un po’ di neve in Appennino.

Più tranquillo invece il tempo sarà al Nord dove il vortice ciclonico non riuscirà a creare particolari problemi. Anzi, al Nord i cieli si manterranno a tratti anche generosamente sgombri da nubi.

Attenzione poi alle successive 24 ore quando l’area ciclonica dalla Grecia risalirà verso l’area balcanica richiamando verso il nostro Paese masse d’aria via via sempre più fredda.

Martedì il meteo sarà instabile solo su alcune zone del Sud e nelle aree più interne del Centro, ma a farla da padrone sarà il freddo. Le temperature infatti subiranno una brusco scivolone da Nord a Sud con valori che potrebbero calare anche di 6/8°C.

In seguito, tra Mercoledì e Giovedì, vivremo un contesto meteo spiccatamente variabile, assai frizzante, addirittura freddo la notte al Nord e nelle zone interne del Centro dove le colonnine di mercurio potrebbero anche toccare la soglia dello zero con la conseguente formazione di tardive gelate.

Dando poi uno sguardo ancora più avanti, non si intravede ancora un ritorno alla stabilità atmosferica e tanto meno a contesti climatici miti come abbiamo avuto nei giorni scorsi. Ma di questo cene occuperemo nei prossimi aggiornamenti.