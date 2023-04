Tempi duri per gli amanti delle belle giornate di sole. Da alcuni giorni a dominare la scena sul bacino del Mediterraneo non sono più le alte pressione, bensì alcuni vortici ciclonici che mantengono condizioni meteo spesso instabili a tratti anche perturbate.

Ora la domanda che in molti ormai si pongono, visto anche l’inesorabile avanzamento della stagione primaverile, è quando torneranno le calde e soleggiate giornate di bel tempo per tutti.

E noi siamo qui proprio per dare una risposta alle vostre domande. Vediamo dunque ci capire come evolverà il quadro meteorologico dei prossiji giorni in particolare quella della prossima settimana.

Per gran parte del weekend e pure con l’inizio della prossima settimana, l’atmosfera sarà costretta a proporci ancora scenari di forte instabilità atmosferica che si concentraranno però soprattutto a carico delle regio del Sud e parte del Centro.

La ragione va ricercata nella presenza dell’ultimo vortice che transiterà tra Sabato e Domenica che raggiungerà le isole della vicina Grecia con l’inizio della prossima settimana.

Vista la sua posizione non certo distante dal nostro Paese, farà dunque sentire la sua influenza sui settori prima citati almeno fino a Martedì 18.

Da Mercoledì 19 invece, ecco arrivare l’annunciata sorpresa. Se tutto verrà confermato da ovest si avvicinerà al nostro Paese un’area di alta pressione.

I primi effetti si avvertiranno dapprima sulle regioni del Nord e da Giovedì 20 gradualmente anche sul resto del Paese.

Torneranno dunque il sole e la stabilità atmosferica un po’ per tutti. Riprenderanno a salire le temperature, da Nord a Sud, fino a riproporci contesti climatici da Primavera inoltrata.

Difficile dire al momento se si tratterà solo di un fuoco di paglia oppure se questa novella alta pressione avrà intenzione di soggiornare al lungo in area mediterranea. Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti in merito.