L’alta pressione che in questi giorni ha portato tanto caldo su alcune zone d’Europa, come ad esempio in Spagna e in forma minore anche sul nostro Paese, ci sta già abbandonando sotto la spinta del flusso atlantico che spingerà verso l’Italia un vortice ciclonico pronto a disturbare il tempo per gran parte del lungo weekend e fino ai primi giorni della prossima settimana.

Sarà proprio della nuova settimana che ci occuperemo in questo editoriale. Cosa ci aspetta dunque sul fronte meteo per la prima settimana del mese di Maggio? Vediamolo in pillole.

Come già anticipato, dopo il peggioramento atteso soprattutto sul finire della settimana, ecco che Lunedì 1° Maggio il tempo farà i capricci su molte zone del Paese soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro per effetto di un vortice che comincerà a muovere il suo centro motore verso le aree del medio Tirreno.

Martedì 2 il tempo continuerà a rimanere ancora compromesso al Nord e al Centro ma con maggior coinvolgimento anche per le regioni del Sud. In questi due giorni di inizio settimana avvertiremo anche un ovvio e generale calo termico più avvertibile nelle zone raggiunte dal tempo peggiore.

Occhi puntanti invece ai giorni successivi quando l’atmosfera potrebbe nuovamente cambiare atteggiamento. Da mercoledì 3 infatti, il quadro meteorologico inizierà a dare importanti segnali di miglioramento a partire dalle regioni del Nord. Una nuova area di alta pressione infatti, cercherà di riprendersi il dominio in area mediterranea con l’intento di riportarci a condizioni meteo più stabili.

Sarà soprattutto tra Giovedì 4 e Venerdì 5 il momento in cui l’alta pressione dovrebbe riuscire ad avvolgere nuovamente tutto il Bel Paese con conseguente ritorno del tempo soleggiato quasi ovunque e con temperature che riprenderanno a salire, da Nord a sud.

Siamo tuttavia ancora nell’ambito delle ipotesi vesta la distanza temporale. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti prima di sciogliere definitivamente la prognosi.