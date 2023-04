Ci sarà spazio per i primi caldi tardo-primaverili in questo finale di Aprile? La tendenza meteo ci mostra una chiara possibilità sull’arrivo delle prime temperature simil-estive, ma è chiaro che non possiamo ancora parlare di previsioni quantomeno affidabili.

L’arrivo dell’anticiclone africano è previsto, al momento, negli ultimi tre giorni di Aprile, grossomodo a partire dal 27-28 del mese. Prima di quella data passerà tanta acqua sotto i ponti, per cui sarà inevitabile imbattersi in cambiamenti previsionali consistenti. Certo è, però, che la previsione media più probabile al momento ci parla proprio di un’avvezione più calda sub-tropicale verso il Mediterraneo.

Tutto questo potrebbe realizzarsi subito dopo il ponte del 25 Aprile, quando le perturbazioni atlantiche potrebbero spingersi con convinzione sull’Atlantico centrale, preferendo traiettorie più meridiane. Di conseguenza il Mediterraneo potrebbe ricevere la visita dell’anticiclone sub-tropicale, in grado di portare un netto aumento delle temperature su tutto lo Stivale, in particolare al nord e lungo le regioni tirreniche.

Ma che temperature potremmo raggiungere in un scenario del genere? Impossibile affermarlo già da ora, ma indicativamente potremmo assaporare temperature superiori ai 25°C su tante regioni. E non escludiamo l’arrivo dei primi 30°C proprio sul finire di Aprile. Sarebbe una situazione diametralmente opposta rispetto al resto del mese, fino ad ora più freddo del normale e condita da ben due colpi di coda invernali.

Con l’avvento dell’anticiclone sub-tropicale avremmo anche tempo molto più stabile su tutto lo Stivale, peraltro fisiologico dopo il prolungato periodo di instabilità in atto nel Mediterraneo. Da valutare sarà soprattutto l’effettivo incremento delle temperature: la forbice è ancora molto ampia, tanto che alcuni scenari mostrano temperature leggermente superiori alle medie del periodo, altri invece mostrano un vero e proprio assaggio anomalo d’estate!

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per snocciolare con più affidabilità il meteo per questo finale di Aprile. Non mancate!