Uno dei mesi di Aprile più freddi degli ultimi anni potrebbe improvvisamente cambiare marcia proprio sul finale, subito dopo il ponte del 25 Aprile. Sul web si parla di ondata di caldo precoce in arrivo e possiamo confermarvi che non si tratta di un’ipotesi così infondata! La situazione meteo nel Mediterraneo potrebbe mutare drasticamente negli ultimi tre giorni di Aprile, mostrando condizioni totalmente opposte rispetto a quelli presenti adesso.

Insomma non saranno più le correnti nord-atlantiche o quelle fredde orientali a dominare sul Mediterraneo, bensì le correnti più calde sub-tropicali. Ma sarà proprio così? Arriverà il primo vero caldo stagionale? Non possiamo darlo per certo, considerando che mancherebbe oltre una settimana al suo ipotetico approdo nel “mare nostrum”.

Tuttavia tutti i centri di calcolo propendono per un deciso rinforzo dell’anticiclone africano sul finire di Aprile, il quale si farebbe largo sullo Stivale grazie ad un affondo fresco polare nel pieno dell’Atlantico. La risposta fisiologica più ovvia sarebbe quella di una risalita calda dall’Africa nord-occidentale all’Italia, in grado di portare tempo stabile ed un deciso aumento termico.

In verità anche nei giorni precedenti non farà poi così tanto freddo! Anche durante il ponte del 25 Aprile avremo temperature attorno alle medie del periodo, con massime fino a 20-21°C in presenza del Sole. Naturalmente laddove ci saranno temporali (cosa molto probabile tra 23 e 25 Aprile), le temperature scenderanno momentaneamente di alcuni gradi.

Ma dal 27-28 Aprile in poi le temperature potrebbero salire ancor di più. fino a raggiungere i 25-27°C sulle isole maggiori e i 24-25°C sulle aree interne del centro e del nord. Insomma parliamo di temperature tardo primaverile, superiori alle medie del periodo. Al momento nelle simulazioni modellistiche non troviamo una concreta possibilità di vero e proprio caldo, ovvero di temperature superiori ai 29-30°C che effettivamente ci permetterebbero di passeggiare a maniche corte o di trascorrere le prime giornate al mare.

Tuttavia mancano ancora molti giorni, per cui non escludiamo variazioni su questa tendenza meteo, anche volte ad intensificare l’avvezione calda!