Cappotti e sciarpe potrebbero farci compagnia a lungo, contro ogni pronostico. Ebbene questo insolito e freddo avvio di Aprile potrebbe non trattarsi di un fuoco di paglia, ma il frutto di un chiaro quadro barico che non subirà grandi variazioni nei prossimi giorni. Insomma sarà una prima metà di Aprile dai connotati meteo più invernali che primaverili.

Ma come mai? La causa risiede nella presenza di anticicloni (comunque non troppo imponenti) tra Atlantico ed Europa settentrionale. In circostanze del genere le masse d’aria fredde residue situate sull’Europa nord-orientale hanno la strada spianata verso il Mediterraneo e l’Europa centrale, pertanto sono in grado di raggiungere l’Italia con grande facilità.

L’apice del freddo sarà raggiunto, molto probabilmente, tra mercoledì 5 e giovedì 6 Aprile, ma nei giorni successivi non si intravedono assolutamente anticicloni invadenti e correnti tiepide sub-tropicali all’interno del Mediterraneo. Ci sarà un fisiologico aumento delle temperature, semplicemente perché l’irruzione artico-continentale in atto attualmente tenderà a rientrare. Ma le temperature risaliranno solo di qualche grado, rimanendo sotto le medie del periodo praticamente su tutto lo Stivale.

Fino a Pasqua e Pasquetta vivremo giornate generalmente fredde, con temperature massime tra i 12 e 15°C. I valori più alti, solo in presenza del Sole, raggiungeranno a malapena i 15-16°C, forse qualcosina in più sulle isole maggiori. Rispetto alle temperature di 20-23°C nella scorsa settimana, è chiaro che vivremo una fase nettamente più fredda!

Di notte, invece, il freddo sarà davvero fastidioso e responsabile di nuove brinate o gelate, specie nei settori interni e vallivi. Più che Aprile sembrerà di vivere una settimana tipica di inizio Febbraio.

E dopo Pasquetta? Dalle ultime emissioni dei centri di calcolo si evince una possibile persistenza delle correnti fredde da nord-est, con qualche interferenza di stampo atlantico che regalerebbe anche un po’ di precipitazioni. Nel periodo tra 10 e 15 Aprile non si intravedono rimonte calde sub-tropicali o persistenti anticicloni in grado di portare condizioni meteo molto stabili ed un clima più tiepido.