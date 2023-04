L’avvio di settimana è segnato ancora da piogge e temporali, con meteo all’insegna della marcata instabilità al Centro-Sud. Tutto deriva da un vortice ancora incollato sui mari meridionali italiani, ma ci sono importanti novità in vista.

Nel corso di metà settimana i ruoli si ribalteranno, nel senso che il grosso dei temporali sposterà il proprio raggio d’azione verso il Nord Italia. Ci sono ottime prospettive di precipitazioni anche consistenti, che potrebbero contribuire ad alleviare la siccità nelle zone che ne soffrono.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio l’evoluzione meteo attesa passo passo. Il vortice attualmente al Sud inizierà a spostarsi martedì verso i Balcani, perdendo un po’ di energia. Le condizioni meteo stenteranno a migliorare sull’Italia, in quanto permarrà una lacuna ciclonica.

Al momento l’alta pressione non intende assolutamente allungarsi verso il bacino centrale del Mediterraneo. Martedì e mercoledì saranno giornate ancora instabili ma in modo più affievolito, anche se con rovesci al Centro-Sud che risulteranno più limitati alle ore centrali diurne.

Nuovo vortice punterà il Nord Italia, gli effetti

Quella di mercoledì sarà però anche la giornata che segnerà la novità importante legata ad un vortice che dal Baltico scenderà sul Centro Europa e si approssimerà alle Alpi. Gli effetti di questa dinamica saranno collegati all’aria più fresca e all’ingresso di un fronte temporalesco che avanzerà al Nord-Est.

Inizierà così una fase d’instabilità anche perturbata, che colpirà il Nord in primis nelle giornate di giovedì e venerdì. Ci sarà una staffetta dal Centro-Sud verso il Nord per quanto concerne le precipitazioni più importanti, con fenomeni anche intensi tra giovedì e venerdì, associati ad un calo termico.

Le regioni del Centro-Sud dell’Italia vedranno comunque una certa instabilità, ma in generale con temporali più concentrati e limitati alla dorsale appenninica ed aree adiacenti. Le temperature risaliranno di qualche grado grazie anche ad un maggiore soleggiamento.

Come tendenza successiva, nel weekend sembra tornare il bel tempo come ipotesi e anche un deciso generale aumento della temperatura. Tutto ciò potrebbe durare poco, in vista di un nuovo peggioramento che minaccia il meteo del ponte del 25 Aprile.