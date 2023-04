Non ci sono più dubbi sull’evoluzione meteo del ponte del 1° Maggio: il maltempo tornerà ad invadere il Mediterraneo e lo farà tramite una perturbazione atlantica colma di piogge, nubi, temporali e locali grandinate. Come più volte accennato nei precedenti editoriali sarà una perturbazione piuttosto lenta, in quanto si ritroverà bloccata all’interno del Mediterraneo per più giorni.

Le primissime note instabili raggiungeranno l’Italia già da sabato 29, ma saranno relegate principalmente sul Nordovest. Si tratterà di locali acquazzoni o temporali. Le nubi, comunque, aumenteranno su gran parte del nord e del centro Italia già dal mattino. Nubi in aumento anche al sud dal pomeriggio.

Ma il maltempo entrerà nel vivo da domenica, quando le correnti instabili da ovest diverranno più fredde e più intense, così da scatenare lo sviluppo di numerosi temporali e rovesci su gran parte d’Italia. Il Nordovest resterà l’obiettivo principale dei rovesci e dei temporali, ma anche sul resto del centro e del sud saranno possibili note instabili frequenti.

Ma non finisce qui: l’avvio di Maggio sarà da…dimenticare! La depressione si muoverà verso il basso Tirreno e andrà ad alimentare forte maltempo su tante nostre regioni. Lunedì 1° Maggio trascorrerà all’insegna del maltempo specie al nord e regioni centrali, con temporali localmente intensi e ricchi di grandine e colpi di vento. Piogge sparse al sud, specie su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale.

Tra 2 e 3 Maggio il maltempo prenderà per mano l’intero Meridione e sarà proprio in questi due giorni che osserveremo le piogge più diffuse e forti su gran parte del sud. Nel frattempo avanzerà un lento e graduale miglioramento al nord Italia, dopo le piogge e i temporali intensi dei giorni precedenti.

Insomma come avrete ben capito sarà un avvio di Maggio con condizioni meteo tutt’altro che stabili e miti. Sarà il lato instabile della Primavera, più vicino all’Autunno che all’Estate.