Ci sarà un grande via vai nel Mediterraneo tra la fine di Aprile e l’avvio di Maggio. Sull’Italia convergeranno varie figure bariche totalmente diverse tra di loro, ancora una volta a dimostrare il netto cambio di circolazione instauratosi tra Europa e Atlantico. Anche il ponte del 1° Maggio potrebbe mostrare condizioni meteo non proprio esaltanti!

Per il momento dovremo fare i conti con le ultime piogge e rovesci sparsi legati ad una perturbazione in transito da ovest verso est, poi toccherà all’anticiclone africano riportare il bel tempo e clima molto più mite! Tra 27 e 29 Aprile vivremo una fase tardo primaverile e per alcune regioni anche simil-estiva, come su Sardegna e Sicilia!

Ma sarà solo una breve comparsa anticiclonica, subito spazzata via da nuove correnti instabili nord-atlantiche che si prodigheranno nel Mediterraneo nelle ultime 24 ore di Aprile. Il tempo peggiorerà proprio nel week-end, come del resto confermato da tutti i principali centri di calcolo: sarà il nord Italia il primo settore a ricevere nubi, piogge e temporali, poi toccherà anche a centro e sud nell’avvio di Maggio!

Come avrete capito, il ponte del 1° Maggio non sarà certamente dominato dall’alta pressione e dal bel tempo, tutt’altro! Piogge, rovesci e temporali saranno dietro l’angolo, pronto a rovinare le nostre idee di gite e scampagnate esattamente come accaduto quest’oggi e come accadrà domani, nel giorno della festa della Liberazione, su diverse regioni.

Sabato 29 Aprile sarà una giornata tutto sommato stabile e molto mite, con temperature massime fino a 25-27°C, ma i restanti due giorni del ponte, quelli più importanti, ovvero domenica 30 Aprile e Lunedì 1° Maggio, riceveranno la visita di una depressione colma di piogge e temporali. Per individuare quali regioni saranno più colpite dal maltempo e soprattutto con quali tempistiche, sarà necessario attendere altri preziosi aggiornamenti meteo.