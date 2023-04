Il freddo comincia a farsi sentire sull’Italia e domani, lunedì 3 Aprile, vedremo i primi effetti sul tempo. Secondo le previsioni, il Nord sarà interessato da una nuvolosità irregolare con addensamenti responsabili di locali piogge. Nel pomeriggio, la situazione peggiorerà su Liguria, Lombardia e Piemonte con qualche rovescio e isolato temporale. Inoltre, locali nevicate sono attese sui rilievi alpini oltre i 1000 metri.

Centro e Sardegna

La Sardegna sarà interessata da molte nubi con residui fenomeni localmente temporaleschi, che saranno in assorbimento durante il pomeriggio. Dalla serata, si potranno osservare decise schiarite. Sul resto del Centro, il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni sulle regioni adriatiche anche temporalesche. Localmente nevose saranno le zone sui rilievi abruzzesi oltre i 600 metri. Tuttavia, si prevede una tendenza a graduali ma ampie schiarite sulle regioni tirreniche e sull’Umbria.

Sud e Sicilia

Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali sparsi, localmente intensi sulla Calabria.

Le temperature registreranno una diminuzione delle minime in Sicilia, stabili o in lieve calo al Nord, oltre che su Toscana e Calabria, mentre saranno in lieve rialzo sulle restanti regioni. Le massime aumenteranno su Sardegna, pianura padana emiliana, pianura piemontese e ponente ligure, mentre saranno stazionarie su Valle d’Aosta e Lazio centro-meridionale. In calo altrove, con un calo marcato su Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

I venti saranno forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulle coste adriatiche ed al Centro-Sud, in attenuazione serale sulla Sardegna. Invece, saranno generalmente deboli occidentali sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, si prevedono da molto mossi ad agitati il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Ionio, mentre i restanti bacini saranno molto mossi.

In generale, la situazione meteo per domani lunedì 3 Aprile sarà caratterizzata da un forte abbassamento delle temperature e dalla comparsa della neve a quote collinari. Bisognerà quindi prestare attenzione a possibili disagi sulle strade.