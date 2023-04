Dopo alcuni giorni dove il tempo peggiore si è concentrato soprattutto sulle regioni del Sud e del Centro, ora tocca al Nord ricevere la sua dose di piogge e temporali.

Per alcuni sarà una scocciatura, ma non lo sarà invece per le nostre terre assetate in quanto proprio al Nord si registra il maggior livello di deficit idrico.

La ragione di questa passata temporalesca attesa soprattutto in quel di Giovedì 20 è da ricercare nel transito di un vortice ciclonico che attraverserà proprio le regioni del Nord per poi spostarsi verso la Francia.

Prepariamoci dunque ad un Giovedì assai instabile per tutto il settentrione dove i fenomeni più importanti colpiranno soprattutto le regioni alpini, quelle prealpine e il comparto più settentrionale della Valle Padana.

Qui sono attese le piogge più abbondanti mentre i temporali potranno comunque colpire tutto il resto del Nord risultando anche di forte intensità, conditi da forti raffiche venti e locali fenomeni grandinigeni.

Cominceranno ad andare un po’ meglio le cose al Centro e al Sud dove tuttavia nelle ore pomeridiane saranno ancora possibili focolai temporaleschi specialmente a ridosso dei rilievi.

La forte instabilità a carico delle regioni del Nord subirà una temporanea pausa tra la sera e la notte per poi riaccendersi nel corso di Venerdì 21 quando più a rischio saranno le regioni di Nordovest soprattutto nelle ore pomeridiane.

Un ulteriore miglioramento si registrerà poi al Centro e sul Mezzogiorno dove le uniche note stonate saranno da attribuire a locali disturbi pomeridiani sempre a ridosso dei monti.

A piccoli passi l’atmosfera si andrà poi orientando verso una parentesi più stabile attesa nel corso del weekend quando una probabile risalita verso Nord di un promontorio di alta pressione potrebbe regalarci un fine settimana più stabile e caldo, da Nord a Sud.

Dobbiamo tuttavia restare in attesa di ulteriori conferme in quanto i centri di calcolo internazionali non hanno ancora definitivamente preso una comune linea di tendenza.