È una settimana di Pasqua tutt’altro che primaverile nel Mediterraneo, anzi potremmo affermare senza problemi che stiamo vivendo giornate da pieno Inverno. Le correnti fredde artico-continentali stanno affluendo dai Balcani con più vigore sulle regioni adriatiche e al sud, ed è proprio su questi settori che troviamo le anomalie più pesanti. Queste condizioni meteo invernali ci faranno compagnia ancora per diversi giorni!

Almeno fino a Pasqua ci saranno ben pochi cambiamenti! L’alta pressione resterà alla larga dall’Italia e con essa anche le correnti tiepide oceaniche o sub-tropicali. Al loro posto troveremo aria fredda da nord-est e infiltrazioni instabili nord-atlantiche, pronte a regalare altre piogge nel week-end di Pasqua.

Ma qui arriviamo alla domanda cruciale: che Pasquetta ci aspetta? Mancano ancora un po’ di giorni al lunedì di Pasquetta, ma potremmo delineare una tendenza un po’ più affidabile rispetto a qualche giorno fa.

Ebbene non ci sarà l’anticiclone a dominare sull’Italia, per cui sarà davvero difficile, se non impossibile, vivere una Pasquetta molto stabile e molto mite in Italia. Le correnti dominanti dovrebbero essere quelle da nord e nord-est, per cui le temperature avranno grandi difficoltà a salire verso l’alto. Rispetto alla Pasqua e ai giorni precedenti potremmo comunque assaporare qualche grado in più, ma siamo ben lontani dal parlare di una mite giornata.

Quanto detto è valido soprattutto per le regioni adriatiche, dove le temperature massime potrebbero non superare i 13-14°C. In aggiunta potrebbe soffiare il vento di maestrale, specie sul basso Adriatico. Qualche grado in più potremmo trovarlo sulle regioni tirreniche e al Nordovest: in tal caso potremmo raggiungere 15-17°C in pieno giorno.

E le piogge? Benché mancherà un vero anticiclone, non dovremmo imbatterci in perturbazioni organizzate. Di conseguenza il tempo sarà generalmente stabile al mattino, mentre nel pomeriggio potremmo imbatterci in qualche rovescio o temporale su monti e colline, specie al Nordest e lungo le regioni tirreniche. Altrove sereno o poco nuvoloso.