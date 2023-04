Col passare delle ore si schiariscono sempre più i dubbi sull’evoluzione meteo di Pasqua e Pasquetta, due giornate che tanti preferirebbero trascorrere in presenza del Sole e del clima mite. Purtroppo così non sarà per molte regioni.

Gli anticicloni resteranno a debita distanza dall’Italia e con essi anche le correnti tiepide meridionali. Al loro posto persisterà un flusso freddo nord-orientale che andrà ad alimentare aree di bassa pressione sul mar Tirreno portatrici di maltempo. Le condizioni più instabili le ritroveremo sicuramente nel giorno di Pasqua, quando avremo ancora nubi, piogge e temporali su gran parte del sud. Il tutto condito da clima freddo e raffiche di vento. Sarà una Pasqua un pizzico più stabile al centro e al nord, seppur con temperature invernali.

Ma concentriamoci sul lunedì di Pasquetta, la festività tanto attesa per godersi una gita fuori porta o un pic-nic in campagna assieme ad amici e parenti. Come detto poc’anzi non ci saranno forti anticicloni alimentati da correnti miti, pertanto possiamo ormai confermare che non sarà una giornata tiepida, ma le condizioni meteo saranno abbastanza diverse da nord a sud.

NORD – Sempre più probabile una Pasquetta stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in leggera ripresa. Le temperature massime potrebbero raggiungere i 16-17°C sul Nordovest, i 14-15°C sul Nordest. Insomma temperature non proprio miti, ma comunque accettabili considerando che i venti saranno prevalentemente deboli.

CENTRO – Pasquetta con nubi residue sul lato adriatico, più sereno altrove, ma col vento di maestrale a creare scompiglio specie sulle coste sia tirreniche che adriatiche. Le temperature saranno leggermente più alte su Toscana e Lazio, dove si prospettano picchi di 16-17°C, mentre farà più freddo sui settori adriatici dove le massime, anche in presenza del Sole, non dovrebbero superare i 13-14°C.

SUD – Brutte notizie per la Pasquetta. È probabile la presenza di residue piogge al mattino su Puglia, Calabria, Sicilia, con tendenza ad un veloce rasserenamento in giornata. Tuttavia soffieranno sostenuti venti di maestrale su gran parte del Meridione, con raffiche forti in Puglia. La sostenuta ventilazione acutizzerà la sensazione del freddo. Le temperature massime non supereranno i 13°C su gran parte delle coste del sud.