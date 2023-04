Gli amanti del sole evocano l’alta pressione, chi ama le giornate grigie, fredde e piovose le basse pressioni. Ma come ormai ogni Pasqua che si rispetti, ecco che per alcuni sarà rigorosamente necessario l’ombrello, mentre per altri gli occhiali da sole. Insomma, gira e rigira lo sappiamo tutti che il meteo non può accontentare tutti nel medesimo istante.

Cosa accadrà allora nei tre giorni del lungo weekend pasquale? Per capirlo bisognerà fare un passo indietro e concentrarci sulla vigilia del fine settimana ed ovviamente sulla giornata di Venerdì 7 Aprile. Per quella data ci attendiamo l’arrivo dell’ennesimo vortice ciclonico da attraverserà da Nord a Sud praticamente tutto il Paese.

Sabato però si muoverà verso Sud aprendosi a ventaglio e rimanendo in loco più o meno per gran parte del weekend e pure con l’inizio della prossima settimana.

Detto ciò potete ben capire come il nostro Paese resterà in un contesto ciclonico per tutto il periodo delle festività anche se il meteo peggiore lo troveremo soprattutto al Sud e su alcuni angoli del Centro. Su questi settori il tempo rimarrà molto instabile e tratti anche perturbato per tutto il periodo con elevato rischio di pioggia e di temporali.

Via via che si salirà verso Nord invece, il quadro meteorologico assumerà connotati di spiccata variabilità con elevate occasioni di vedere generose schiarite assolate anche se non mancheranno improvvise note instabili che si tradurranno in qualche rovescio anche temporalesco più probabile in quel di Sabato e Domenica sulle regioni di Nordest.

L’unico elemento che accomunerà l’intera Penisola sarà una generalizzata ripresa delle temperature che si avvertirà maggiormente al Nord e su parte del Centro dove ci attendiamo appunto maggiori ore di sole.

Insomma, l’Italia sarà praticamente divisa in due con un settore che potrà più tranquillamente godersi una gita fuori porta e un’altra fetta del Paese costretta a fare i conti con i capricci del meteo.