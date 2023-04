La settimana davanti a noi sarà turbolenta e dinamica, ricca di estremi termici in linea con l’andamento meteo dell’ultimo mese, ma anche con il clima tipico della prima parte della Primavera. Ma cosa ci aspetta più precisamente? Cerchiamo di essere subito chiari: consigliamo di non riporre cappotti e abiti invernali, perché potrebbero tornarci utili anche nel prossimo week-end!

In questo momento ci troviamo immersi in un ambiente molto più freddo del normale, soprattutto al sud dove troviamo temperature pienamente invernali. Nelle scorse ore la neve ha raggiunto addirittura i 700-800 metri sull’Appennino centro-meridionale, segno dell’invasione di aria fredda dai Balcani. Almeno fino a Pasquetta l’aria fredda sarà protagonista al sud, mentre sul resto d’Italia si comincerà a respirare aria più gradevole.

Tutto cambierà all’improvviso da martedì 11 Aprile: l’anticiclone si rinforzerà repentinamente su tutta Italia e sarà in grado di spazzar via le correnti fredde balcaniche. Al loro posto arriverà aria molto più mite che farà impennare le temperature su tutto lo Stivale. L’aumento termico più significativo arriverà al sud Italia, dove si passerà dagli attuali 8-12°C ai 18-21°C. Temperature simili anche in Val Padana tra martedì e mercoledì!

Ma non finisce qui: l’ondata di tepore avrà breve durata e sarà a sua volta spazzata via da un’altra perturbazione nord-atlantica. Questa perturbazione porterà i primi frutti al nord tra mercoledì sera e giovedì, poi nel prosieguo di settimana attraverserà anche centro e sud Italia favorendo un repentino calo termico.

Inoltre la perturbazione potrebbe richiamare aria più fredda di origine artica tra sabato 15 e domenica 16, la quale farebbe scendere ulteriormente le temperature fin sotto le medie del periodo. Quest’aria fredda potrebbe determinare anche nevicate a quote interessanti lungo l’Appennino!

Insomma da un eccesso all’altro! Sarà una settimana ricca di sbalzi di temperatura e anche con condizioni meteo perturbate nella sua seconda metà.