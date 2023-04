Ennesimo risveglio grigio in questo poco primaverile mese d’Aprile! Tante regioni sono sovrastate da nubi e locali piovaschi, soprattutto sulle regioni centrali! Qualche sprazzo di Sole al sud, ancora meglio al nord. Ma la giornata sarà ancora instabile, con condizioni meteo non proprio affidabili.

Il flusso freddo proveniente da est continua ad attraversare il Mediterraneo e sarà proprio questo il responsabile della tipica instabilità pomeridiana. Centro e sud Italia saranno il vero obiettivo di rovesci e temporali, e volendo essere più precisi saranno i settori interni come colline e montagne a pagarne le conseguenze. Trattandosi di temporali alimentati da aria piuttosto fredda in alta quota è chiaro che sarà alto il rischio di isolate forti grandinate.

Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria centro-settentrionale saranno le aree più coinvolte dall’instabilità. Sulle coste avremo maggior variabilità e sprazzi di Sole più frequenti. Qualche fenomeno non mancherà anche su Marche, Toscana e al nord Italia, seppur in via del tutto sporadica.

Ma saranno le ultime ore di stabilità per il nord: tra mercoledì e giovedì il baricentro dell’ondata di temporali si sposterà più a nord e coinvolgerà a pieno Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli, Veneto. I temporali saranno frequenti e localmente intensi, ricchi di grandine e locali nubifragi. Anche le aree interne del centro Italia saranno ancora bersagliate dai fenomeni temporaleschi. Andrà meglio, col passare dei giorni, al sud! I temporali diverranno via via sempre più sporadici da mercoledì, fino a scomparire del tutto tra venerdì e sabato!

Proprio tra venerdì e sabato l’anticiclone proverà a rimettere piede nel Mediterraneo, ed anche con discreto successivo considerando che avremo un sensibile miglioramento ed un deciso aumento delle temperature. Ma la sua venuta rischia di rivelarsi davvero breve, in vista di una seconda parte del ponte del 25 Aprile più instabile e più fredda.