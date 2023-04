Arriverà l’anticiclone africano a spazzar via le nubi e i rovesci del ponte del 25 Aprile, ma il leitmotiv non cambierà. La nuova circolazione dell’aria tra Atlantico ed Europa, ormai avviatasi a metà Marzo, non subirà particolari modifiche strutturali nei prossimi giorni, ragion per cui è lecito attendersi elevata dinamicità con condizioni meteo variegate.

Analizzando le emissioni modellistiche si evince proprio questa dinamicità tra la fine di Aprile e la prima settimana di Maggio. L’anticiclone africano menzionato nel precedente paragrafo tornerà effettivamente nel Mediterraneo e porterà temperature più alte da nord a sud, ma sarà solo una breve e illusoria comparsa!

I giorni di piena stabilità e clima molto mite, a sprazzi caldo, saranno quelli di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 Aprile. Ma volendo essere più precisi già da sabato qualcosa comincerà nuovamente a cambiare a partire dal nord Italia! Una perturbazione nord-atlantica, l’ennesima, si dirigerà sull’Europa occidentale ed infine nel Mediterraneo, producendo un nuovo guasto del tempo sullo Stivale.

Tra domenica 30 Aprile e martedì 2 Maggio vivremo una nuova fase perturbata, ormai confermata da tutti i centri di calcolo. Ci sono delle incertezze riguardo l’effettiva traiettoria della perturbazione, che inevitabilmente influirà sulle regioni più colpite dal maltempo. Ma a grandi linee possiamo affermare che il Mediterraneo centrale sarà l’obiettivo di questo nuovo flusso instabile, motivo per cui il rischio di rovesci e temporali crescerà sensibilmente nel periodo in esame.

Insomma l’avvio di Maggio non sarà poi così tanto diverso dal mese di Aprile. Le correnti calde sub-tropicali non saranno predominanti, mentre scorreranno frequenti correnti instabili da nord-ovest pronte a riportare acquazzoni e temporali. Anche la festa dei lavoratori, lunedì 1° Maggio, il meteo potrebbe giocarci un brutto scherzo su tante regioni da nord a sud! Ma per i dettagli sarà necessario attendere ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.