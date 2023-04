L’assaggio di caldo estivo si sta facendo sentire su parte d’Italia, ma il meteo si avvia ad un deciso capovolgimento. Un carico di piogge e temporali irromperà nel corso del weekend con poche regioni che verranno risparmiate. L’arrivo del maltempo sarà causa anche di un generale calo termico.

I primi cenni di cambiamento si mostreranno già da sabato, con l’alta pressione che inizierà a perdere energia nonostante l’atteso picco del caldo africano che porterà punte di oltre 30 gradi in Sardegna. Il cedimento dell’anticiclone favorirà il transito di nuvolosità stratiforme pesante con qualche pioggia.

Ci sarà così la porta spalancata per l’ingresso in grande stile di una perturbazione per domenica, con la formazione di un minimo di pressione tra la Sardegna ed il Mar Tirreno. In tal modo gli effetti della perturbazione si intensificheranno, con precipitazioni anche abbondanti.

Lo scenario si complicherà ulteriormente proprio per il 1° Maggio, quando piomberà in pieno Mediterraneo un vortice d’aria fredda proveniente direttamente dal Mare del Nord. L’intrusione del nucleo freddo favorirà l’ulteriore approfondimento dell’area depressionaria immediatamente ad ovest dell’Italia.

Ne deriveranno così condizioni di diffuso maltempo su molte regioni per la Festa del Lavoro. Non solo semplice instabilità, ma tempo a tratti perturbato. Le piogge non risparmieranno il Nord-Ovest e questa è una grande notizia, visto il gravissimo deficit idrico che affligge ancora tutta l’area.

Meteo compromesso sin verso metà settimana, poi tregua

Il vortice ciclonico non si limiterà a portare piogge e temporali solamente per il 1° Maggio, ma resterà attivo e avrà una storia importante anche per i giorni successivi. Gradualmente l’area ciclonica si porterà verso sud, ma avrà un’evoluzione molto lenta.

Il tempo resterà quindi compromesso tra martedì 2 e mercoledì 3 perlomeno al Centro-Sud, con spazio per piogge e temporali di forte intensità. Ci sarà nel contempo un miglioramento al Nord e sulla Toscana, a parte residua iniziale instabilità su parte del Nord-Est, con temperature in graduale ripresa.

L’area vorticosa uscirà poi definitivamente di scena tra giovedì e venerdì, con tempo che migliorerà anche il Sud dopo gli ultimi strascichi d’instabilità. In questo frangente l’Italia godrà di una nuova rimonta anticiclonica favorevole al meteo soleggiato con un po’ di caldo, ma sarà probabilmente fugace.

Le proiezioni a più lungo termine indicano che l’anticiclone non sarà solido ed il Mediterraneo Centrale potrebbe essere vulnerabile a nuove offensive perturbate in arrivo dall’Atlantico. Ci sarà per la prima parte di Maggio un’alternanza tra l’anticiclone e fasi più instabili, che dovrebbe tardare l’avvento dell’Estate.