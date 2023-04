Ci stiamo avvicinando a grandi passi al lungo weekend del 1° Maggio e apparentemente sotto i migliori auspici sul fronte meteorologico. L’anticiclone africano infatti, come previsto, si è allungato dal Nord Africa fino al nostro Paese dove il meteo è tornato stabile, soleggiato e in un contesto climatico davvero molto mite o addirittura quasi estivo su alcuni angoli del Paese.

Nelle prossime 48 ore tuttavia si inizieranno a notare alcuni segnali poco incoraggianti. Una perturbazione in transito al di là dell’arco alpino porterà infatti qualche nube in più in quel di Venerdì e Sabato a carico delle regioni del Nord e parte del Centro. Tranquilli, nessun effetto sul fronte delle piogge, ma nonostante il meteo rimarrà tutto sommato stabile, sono comunque i segnali che qualcosa non va all’interno del motore dell’alta pressione.

Ed ecco infatti che dopo un Sabato ancora all’insegna del tempo stabile e caldo, da Domenica accade quello che meno ti aspetti. Dal Nord Europa scenderà di gran carriera un vortice ciclonico pronto a provocare un improvviso peggioramento a partire dalle regioni del Nord a suon di piogge sparse, rovesci e temporali specie sui comparti più occidentali. Entro sera poi, i fenomeni raggiungeranno anche alcuni tratti dell’area tirrenica del Centro e del Sud.

Prepariamoci dunque anche un Lunedì 1° Maggio sicuramente da dimenticare per gli estimatori del sole e del caldo in quanto sarà davvero una giornataccia specialmente per le regioni del Centro e del Nord. Un po’ meglio andranno le cose al Sud dover sarà comunque necessario tenere un ombrello a portata di mano.

Aspettiamo comunque i nuovi aggiornamenti e vediamo se tutto ciò verrà definitivamente confermato. Lo sapete no, quanto sia imprevedibile, la stagione dei fiori…