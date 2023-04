Meteo grigio e instabile al sud, tutto merito della depressione sviluppatasi ieri nel mar Tirreno e che in questi minuti è transitata sul mar Ionio. Il satellite parla chiaro e ci mostra la spirale nuvolosa, ricca di piogge, che sta sovrastando gran parte del Meridione in questo grigio lunedì mattina. Un po’ di nubi residue anche su Molise, Abruzzo e Marche, mentre altrove troviamo ampi spazi di sereno.

La depressione si muove lentamente verso est, per cui sarà inevitabile un lento e costante miglioramento del tempo sulle nostre regioni del sud. Sia chiaro, le piogge proseguiranno per gran parte della giornata su Puglia centro-meridionale, Basilicata orientale, Calabria ionica. Solo da domani avremo un concreto miglioramento, seppur momentaneo.

Nubi e qualche schiarita, in giornata, arriveranno su Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Marche. Sereno o poco nuvoloso per Sardegna, Marche, Toscana e Nordest. Sul Nordovest, invece, potremmo assistere ad una blanda instabilità tra pomeriggio e sera: qualche rovescio o temporale potrà prender vita su Piemonte, Valle d’Aosta, zone interne della Liguria centro-occidentale. I fenomeni saranno sparsi, ma localmente potrebbero assumere carattere di forte rovescio. Non escludiamo, inoltre, qualche isolata grandinata.

Nel frattempo stiamo assistendo all’ingresso di freddi venti di tramontana sul mar Adriatico: queste correnti fredde causeranno un deciso calo delle temperature su gran parte d’Italia nel corso della giornata odierna, ma sarà solo il preludio al ritorno dell’Inverno nel cuore della settimana Santa. Pensate che tra martedì e giovedì le temperature scenderanno di almeno 6-9°C sotto le medie del periodo, specie sul lato Adriatico, grazie all’ingresso di aria fredda artico-continentale.

Con questo nuovo affondo freddo dovremo aspettarci un nuovo peggioramento meteo, molto veloce, sulle regioni del sud e qualche fenomeno sparso (temporalesco) su centro e nord Italia. In presenza di rovesci non escludiamo la comparsa dei fiocchi di neve fin sui 500 metri di altitudine su regioni come Abruzzo, Marche, Romagna, Veneto, Friuli, Trentino alto Adige.